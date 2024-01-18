Арнольда Шварценеггера задержали на таможне в аэропорту Мюнхена. Он вез с собой часы стоимостью 20 тысяч евро

Во время таможенного досмотра у Шварценеггера нашли дорогие часы швейцарского люксового бренда Audemars Piguet. В публикации Bild говорится, что актер собирался продать часы на аукционе. Часы, как утверждает Bild, изготовлены на заказ специально для Шварценеггера. Их стоимость составляет 20 тысяч евро.

76-летний актер заявил, что собирался продать часы на аукционе. Тем не менее, таможенное управление Мюнхена начало расследование в отношении звезды. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

„Мы проводим расследование против Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт“, — сказал Bild представитель мюнхенской таможни Томас Майстер.

Bild отмечает, что из немецкого города Шварценеггер планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит организованный им климатический саммит.