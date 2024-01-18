ГАЛЕРЕЯ | Площадь Вабадузе изменилась до неузнаваемости! Смотри, что соорудили дети для веселой игры

Этой зимой впервые на площади Вабадузе появился снежный город. Строительство городка прошло в период с 17 по 18 января, и в нем смогли поучаствовать все желающие.

Макет городка был задуман детьми как открытая игровая площадка в рамках проекта посвященного развитию творчества у детей. При разработке проекта маленькими архитекторами были выбраны необычные, довольно крупные формы, вместо обычных снежных скульптур. Замок включает в себя разные горки, трубы и катки. Все предусмотрено для лучшего скольжения, поворотов и интересной игры.

Официальное открытие снежного городка состоялось сегодня, 18 января, в 18:00 на Вабадузе. На фотографиях вы можете увидеть, как проходило строительство и какое удовольствие оно доставило детям.

Городок будет стоять на площади с 18 по 25 января, если, конечно, погодные условия не изменят первоначальные планы.