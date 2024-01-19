ПАПАРАЦЦИ | Юри Ратаса вербуют? Вице-спикер Рийгикогу отправился в Южную Эстонию с молодой социал-демократкой

В последние недели писали о том, что в ближайшее время Юри Ратас примет решение о том, уходить или оставаться в партии. Также утверждается, что он уже принял решение и осталось только оформить его. Однако сам Ратас эти слухи отрицает.

Delfi узнал у Ратаса, что означает поездка с Карузе, и не собирается ли он все-таки собирается присоединиться к социал-демократам.

Ратас опроверг эти предположения и пояснил Delfi, что в четверг ехал в Вырумаа, чтобы встретиться с избирателями Центристской партии. Поскольку Карузе также хотела добраться до Тарту к вечеру четверга, Ратас повел себя как джентльмен и взял в машину новоиспеченную соцдемку. „Центристской партии выгодно, чтобы на дорогах было меньше машин“, - приветливо объяснил Ратас Delfi.

Он также подтвердил, что они с Карузе хорошие друзья. По словам Ратаса, в фотографии не следует видеть никаких политических новостей или новых событий. У Delfi исключительно внимательная аудитория“, - не скупился на похвалы Ратас, но подчеркнул, что его путь сегодня по-прежнему ведет к избирателям Центристской партии.

Ратас пообещал принять решение о своем политическом будущем после встреч в регионах.