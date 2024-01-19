Пошли на крещенские купания, а оказались в обители моржей: „Кайф длится почти два часа“

Раздевалки готовы, банька растоплена, покрытие расчищено от снега – все готово к будоражащим тело и душу водным процедурам. В этот вечер у проруби на реке Пирита настоящий ажиотаж, как сказали практикующие моржевание посетители – „сегодня банный день“. С крещенскими купаниями такой поток людей никак не связан, в этот вечер среди участников были как те, кто впервые решился на такой экстрим, так и те, кто год от года вновь и вновь возвращается к проруби, чтобы проверить тело и дух на силу и выносливость.