Пошли на крещенские купания, а оказались в обители моржей: „Кайф длится почти два часа“(5)
В ночь с 18 на 19 января, репортеры портала Bublik отправились на реку Пирита, чтобы побеседовать с теми, кто решил испытать свою силу и выдержку в холодной воде во время традиционных крещенских купаний. Оказалось, что у проруби собрались не только любители раз в год окунуться в крещенскую воду, но и самые настоящие отважные моржи, которые с удовольствием резвятся в ледяной воде вне зависимости от дня на календаре.
Раздевалки готовы, банька растоплена, покрытие расчищено от снега – все готово к будоражащим тело и душу водным процедурам. В этот вечер у проруби на реке Пирита настоящий ажиотаж, как сказали практикующие моржевание посетители – „сегодня банный день“. С крещенскими купаниями такой поток людей никак не связан, в этот вечер среди участников были как те, кто впервые решился на такой экстрим, так и те, кто год от года вновь и вновь возвращается к проруби, чтобы проверить тело и дух на силу и выносливость.
Смотрите видео от практиканта портала Bublik Маргариты Скрипкиной!