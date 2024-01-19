Никого не оставят в беде! Из-за экстренной ситуации полицейским в Йыхви пришлось примерить на себя роль нянек

Если точнее, то все началось утром 18 января, когда патрульные из Йыхви Марк и Виктория только начали свой рабочий день и получили вызов, отличающийся от обычного. На детский телефон доверия позвонила мать и сообщила, что ей нужно лечь в больницу из-за непредвиденных проблем со здоровьем, но двое ее маленьких детей спят дома. К сожалению, ранним утром женщине не к кому было обратиться, поэтому она сообщила о своих проблемах в службу помощи детям, которая, в свою очередь, проинформировала полицию. Поскольку мать торопилась к врачам, а дети были дома одни, полицейские решили прийти на помощь. Они забрали у матери ключи и направились к малышам.

К тому времени, когда полицейские прибыли к детям, те только что проснулись. Увидев полицейских вместо своей мамы, младший ребенок спросил, где же мама. Полицейские объяснили детям, что их мама должна пойти к врачу и что они присмотрят за малышами до тех пор. Полицейские засучили рукава и первым делом приготовили для детей вкусный завтрак. Наевшись до отвала, малыши начали играть. Вместе с полицейскими они играли во все игры, которые были дома.

Но тут пришло печальное известие о том, что мать детей вынуждены из-за состояния здоровья остаться в больнице на лечение, а поскольку полицейские не могли остаться со своими новыми друзьями на все это время, они начали искать место и кого-то, кто мог бы присмотреть за детьми, пока их матери не будет дома. Хороших вариантов было немного, поэтому ради их благополучия и безопасности дети были временно помещены в приют, где за ними присмотрят до возвращения матери.

„Мы искренне надеемся, что мама этих двух милых персонажей поправится как можно скорее, и семья сможет вернуться к своей повседневной жизни“, - пишет Йыхвиская полиция.