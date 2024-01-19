19.01.2024, 14:31
ФОТО | Вот это да! Смотри, сколько людей выстроилось в очередь к ласнамяэскому храму за крещенской водой(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сотни верующих пришли к храму в Ласнамяэ, чтобы в набрать крещенскую воду, ведь в день празднования Крещения происходит таинство освящения воды.
Для пришедших верующих был организован бесплатный чай и кофе.
Православная церковь почитает воду в эти дни как святыню. Считается, что вода 18 и 19 января становится целебной в любых источниках, не только в храмовых купелях. Верующие окунаются в прорубь, чтобы смыть с себя грехи, набирают воду для избавления от болезней. Репортаж с окунания можно увидеть здесь:
Пошли на крещенские купания, а оказались в обители моржей: „С научной точки зрения как кокаин, только лучше“.