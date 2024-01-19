ФОТО | Вот это да! Смотри, сколько людей выстроилось в очередь к ласнамяэскому храму за крещенской водой

Православная церковь почитает воду в эти дни как святыню. Считается, что вода 18 и 19 января становится целебной в любых источниках, не только в храмовых купелях. Верующие окунаются в прорубь, чтобы смыть с себя грехи, набирают воду для избавления от болезней. Репортаж с окунания можно увидеть здесь: