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20.01.2024, 15:48

ГАЛЕРЕЯ | До начала шоу считанные часы: смотри, как прошла генеральная репетиция полуфинала Eesti Laul 2024!

 
Пять финалистов будут объявлены уже сегодня!

Впервые в истории финалисты эстонского песенного конкурса Eesti Laul будут определены в одном полуфинале. Генеральная репетиция уже прошла и впереди важнейший концерт, результаты которого и покажут нам, кто поборется за право представлять Эстонию на Евровидении.

По словам организаторов, посмотреть полуфинал Eesti Laul в Тарту придут тысяча зрителей. Ниже приводим вам список тех, за кого в этот вечер можно будет отдать свой голос.

Победитель финала конкурса будет представлять Эстонию на Евровидении 2024, которое состоится в Швеции.

Порядок полуфиналистов Eesti Laul 2024 с номерами для голосования:

1. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“: 9007001

2. INGA „No Dog On a Leash“: 9007002

3. OLLIE „My Friend“: 9007003

4. YONNA „I Don’t Know About You“: 9007004

5. Peter Põder „Korra veel“: 9007005

6. Cartoon, Ewert Sundja „Oblivion“: 9007006

7. Traffic „Wunderbar“: 9007007

8. Ingmar „Dreaming“: 9007008

9. Anet Vaikmaa „Serotoniin“: 9007009

10. Laura „Here’s Where I Draw the Line“: 9007010

11. Sofia Rubina „Be Good“: 9007011

12. Antsud „Vetevaim“ 9007012

13. Silver Jusilo „Lately“: 9007013

14. Cecilia „FOMO“: 9007014

15. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“: 9007015

Проголосовать можно с помощью SMS на номер 15415 - чтобы проголосовать, нужно указать в сообщении номер песни. Стоимость звонка и SMS - 1.40. Голосование откроется в начале шоу.

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