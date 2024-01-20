ГАЛЕРЕЯ | До начала шоу считанные часы: смотри, как прошла генеральная репетиция полуфинала Eesti Laul 2024!

Впервые в истории финалисты эстонского песенного конкурса Eesti Laul будут определены в одном полуфинале. Генеральная репетиция уже прошла и впереди важнейший концерт, результаты которого и покажут нам, кто поборется за право представлять Эстонию на Евровидении.