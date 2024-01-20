ГАЛЕРЕЯ | До начала шоу считанные часы: смотри, как прошла генеральная репетиция полуфинала Eesti Laul 2024!
Впервые в истории финалисты эстонского песенного конкурса Eesti Laul будут определены в одном полуфинале. Генеральная репетиция уже прошла и впереди важнейший концерт, результаты которого и покажут нам, кто поборется за право представлять Эстонию на Евровидении.
По словам организаторов, посмотреть полуфинал Eesti Laul в Тарту придут тысяча зрителей. Ниже приводим вам список тех, за кого в этот вечер можно будет отдать свой голос.
Победитель финала конкурса будет представлять Эстонию на Евровидении 2024, которое состоится в Швеции.
Порядок полуфиналистов Eesti Laul 2024 с номерами для голосования:
1. 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“: 9007001
2. INGA „No Dog On a Leash“: 9007002
3. OLLIE „My Friend“: 9007003
4. YONNA „I Don’t Know About You“: 9007004
5. Peter Põder „Korra veel“: 9007005
6. Cartoon, Ewert Sundja „Oblivion“: 9007006
7. Traffic „Wunderbar“: 9007007
8. Ingmar „Dreaming“: 9007008
9. Anet Vaikmaa „Serotoniin“: 9007009
10. Laura „Here’s Where I Draw the Line“: 9007010
11. Sofia Rubina „Be Good“: 9007011
12. Antsud „Vetevaim“ 9007012
13. Silver Jusilo „Lately“: 9007013
14. Cecilia „FOMO“: 9007014
15. Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“: 9007015
Проголосовать можно с помощью SMS на номер 15415 - чтобы проголосовать, нужно указать в сообщении номер песни. Стоимость звонка и SMS - 1.40. Голосование откроется в начале шоу.