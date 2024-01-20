Заглянем за кулисы? Чем кормят журналистов на песенном конкурсе Eesti Laul 2024

За кулисами шоу, там, где творится настоящая магия, не только артисты переживают свои моменты славы... Журналисты также не щадя своих глаз и пальчиков стучат по клавиатуре, чтобы донести до вас самую свежую информацию.

Аккредитация на мероприятии была непростой задачей – не всех журналистов пускают, а количество аккредитаций строго ограничено. В определенной численной рамке должны уместиться фотографы, журналисты, репортеры и все те, кто предоставляет зрителям самую свежую и интересную информацию.

На мероприятии такого уровня как правило организовывают пресс-рум, комнату, откуда журналисты могут спокойно работать, где есть все необходимое. Необходимое для журналиста - это экраны для мониторинга мероприятия, очень много розеток, стол и стул. Приятным дополнением становится также забота организаторов о журналистах - так в пресс-румах могут находится подарки, еда, напитки, раздаточные материалы.

Давайте взглянем на то, чем угощают журналистов на полуфинале конкурса Eesti Laul 2024.

Напитки:

Вода с газом и без газа. Вода с мятой. Вода с лимоном. Лимонад рабарбар-мята. Смузи груша-манго-шпинат.

Еда:

Врапы со свининой барбекю. Цезарь врап с курицей. Врапы в азиатском стиле с курицей. Салат из лапши в азиатском стиле с курицей. Салат из чечевицы с кремом из батата. Зеленый суперсалат с курицей.

Десерт:

Конфеты Kalev. Торт Eesti Laul 2024.

Организаторы стараются учесть разнообразные предпочтения и вкусы журналистов, предоставляя разнообразные варианты напитков, закусок и десертов. Такая забота – часть общего подхода к созданию благоприятной атмосферы на мероприятии, что позволяет представителям СМИ сосредотачиваться на том, что действительно важно – передаче информации и отслеживании волнующих моментов Eesti Laul 2024.

Кстати, стоит сказать, что зрителей, пришедших на концерт, также угощали. Гостям вечера предлагали рабарборово-мятный лимонад от A.LeCoq и мороженое Balbiino.