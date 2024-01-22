ВИДЕО | Кто поедет на Евровидение от Эстонии? Таролог Елена Варик раскинула карты и рассказала интимные подробности о финалисте(8)
В конце октября прошлого года мы попросили таролога Елену Варик заглянуть в будущее и узнать, кто же будет представлять Эстонию на Евровидении в Швеции в этом году. Финалисты Eesti Laul 2024 утверждены и теперь самое время посмотреть, насколько близки к реальности предсказания таролога.
В субботу ночью стали известные все финалисты Eesti Laul 2024. По итогу конкурса в финал прошли:
Ewert and The Two Dragons
Ollie
5Miinust x Puuluup
Петер Пыдер
Анет Вайкмаа
Карлос Укареда
Даниэль Леви
Brother Apollo
Неле-Лийз Вайксоо
Уудо Сепп
Смотри галерею с финалистами:
Карты говорят
В октябре прошлого года мы обратились к тарологу Елене Варик с просьбой заглянуть в будущее, чтобы узнать, кто будет представлять Эстонию на конкурсе „Евровидение“ в 2024 году. Первая часть предсказаний по вопросам политики, euribor и спорта, была опубликована еще 28 октября, а вторую часть видео мы намеренно придержали до объявления полного списка финалистов Eesti Laul.
Гадание на картах предсказало, что на песенный конкурс от нашей страны попадёт молодая девушка воздушного знака Зодиака (Водолей, Близнецы, Весы). Колода показала, что конкурсантка уверена в себе, возможно даже чересчур, и имеет большое самолюбие. Девушка имеет высокие ожидания от конкурса, и её должны быстро заметить. При раскладе также выпала карта успешной колесницы, которая когда-то выпадала и премьер-министру Кае Каллас. По словам Елены, такая карта указывает на успех и удачу, поэтому конкурсантка точно должна попасть в 10-ку лучших. Для получения более точного прогноза, таролог еще раз залезла в колоду за уточняющей картой, которая указала на попадание Эстонии в финал.
Не обошли внимание и личную жизнь финалистки Eesti Laul 2024. Карты указали на наличие любящего и поддерживающего мужчины. Однако не всё так просто, рассклад предсказывает, что участие в конкурсе привлечёт в жизнь девушки нового поклонника, что в свою очередь создаст любовный треугольник.
Для более четкого описания личности, таролог решила спросить у колоды о возможных камнях преткновения на пути к успеху. Девушке обязательно нужно придерживаться золотой середины и не нарушать баланс: „Карта умеренности говорит, что надо поровну разливать внимание во все чаши человеческой жизни“, - говорит Елена. Карта зависимости сигнализирует о наличии финансовой, алкогольной или наркотической зависимости. Однако по словам Елены, девушке конкурс поможет избавиться от пагубных привычек.
Состояние на сегодня
В финал прошли две женщины - Неле-Лийз Вайксоо и Анет Вайкмаа.
Неле-Лийс Вайксоо — эстонская певица и актриса, известная своей работой в музыкальном театре.
Дата и место рождения: 16 марта 1984 г. (возраст 39 лет). Знак Зодиака - Рыбы.
Анэт Вайкмаа (Anet Vaikmaa) - музыкальная исполнительница
Дата и место рождения: 12 ноября 1989 г. (возраст 34 года). Знак Зодиака - Скорпион.
Как мы видим, ни одна из представительниц женского пола не обладает воздушным знаком Зодиака. Но, и на старуху бывает проруха...Возможно, мы неправильно считали сигналы карт и именно одна из этих женщин выиграет финал Eesti Laul и поедет на „Евровидение“ представлять Эстонию. Сбылось ли предсказание - увидим уже 17 февраля на финале конкурса Eesti Laul 2024, который состоится на ледовой арене „Тондираба“.