ВИДЕО | Кто поедет на Евровидение от Эстонии? Таролог Елена Варик раскинула карты и рассказала интимные подробности о финалисте

В субботу ночью стали известные все финалисты Eesti Laul 2024. По итогу конкурса в финал прошли:

Ewert and The Two Dragons

Ollie

5Miinust x Puuluup

Петер Пыдер

Анет Вайкмаа

Карлос Укареда

Даниэль Леви

Brother Apollo

Неле-Лийз Вайксоо

Уудо Сепп

Смотри галерею с финалистами:

Карты говорят

В октябре прошлого года мы обратились к тарологу Елене Варик с просьбой заглянуть в будущее, чтобы узнать, кто будет представлять Эстонию на конкурсе „Евровидение“ в 2024 году. Первая часть предсказаний по вопросам политики, euribor и спорта, была опубликована еще 28 октября, а вторую часть видео мы намеренно придержали до объявления полного списка финалистов Eesti Laul.

Гадание на картах предсказало, что на песенный конкурс от нашей страны попадёт молодая девушка воздушного знака Зодиака (Водолей, Близнецы, Весы). Колода показала, что конкурсантка уверена в себе, возможно даже чересчур, и имеет большое самолюбие. Девушка имеет высокие ожидания от конкурса, и её должны быстро заметить. При раскладе также выпала карта успешной колесницы, которая когда-то выпадала и премьер-министру Кае Каллас. По словам Елены, такая карта указывает на успех и удачу, поэтому конкурсантка точно должна попасть в 10-ку лучших. Для получения более точного прогноза, таролог еще раз залезла в колоду за уточняющей картой, которая указала на попадание Эстонии в финал.

Не обошли внимание и личную жизнь финалистки Eesti Laul 2024. Карты указали на наличие любящего и поддерживающего мужчины. Однако не всё так просто, рассклад предсказывает, что участие в конкурсе привлечёт в жизнь девушки нового поклонника, что в свою очередь создаст любовный треугольник.