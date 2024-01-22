Tinder объявил об уходе из Беларуси. В России это приложение для знакомств не работает уже полгода

„Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. С 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись. До этого срока вы сможете знакомиться и общаться с другими пользователями“, —говорится в заявлении сервиса.
Пресс-служба Tinder также предупредила, что платные подписки не будут продлеваться автоматически. При этом пользователи, оплатившие подписки на шесть месяцев или год, смогут запросить возврат средств.
Официально причины ухода из Беларуси в Tinder не назвали. В конце июня 2023 года сервис перестал работать в России.