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22.01.2024, 13:26

Tinder объявил об уходе из Беларуси. В России это приложение для знакомств не работает уже полгода

 
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ФОТО: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

Приложение для знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси с 15 февраля, сообщает meduza.io, ссылаясь на пресс-службу сервиса.

„Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. С 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись. До этого срока вы сможете знакомиться и общаться с другими пользователями“, —говорится в заявлении сервиса.

Пресс-служба Tinder также предупредила, что платные подписки не будут продлеваться автоматически. При этом пользователи, оплатившие подписки на шесть месяцев или год, смогут запросить возврат средств.

Официально причины ухода из Беларуси в Tinder не назвали. В конце июня 2023 года сервис перестал работать в России.

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