ВИДЕО | В небе над Берлином взорвался метеорит

Вечером 20 января венгерский астроном Кристиан Сарнецкий обнаружил небесное тело над Браденбургом. Ему было присвоено имя Sar2736. Специалисты ЕКА оценили диаметр метеорита в один метр и установили, что он не представляет угрозы для жизни на Земле.

Метеорит вошел в атмосферу Земли со скоростью несколько километров в секунду. Он сгорел на юго-западе от Берлина в 01:32 по местному времени. „Огненный шар“ зафиксировали даже камеры в Лейпциге и Праге.

Ранее на этой недели „огненный шар“ в небе заметили жители центральной Японии. Видеокамеры, установленные в префектурах Канагава и Сидзуока, зафиксировали необычное явление около 07:00 по местному времени. Яркий метеор был виден в течение нескольких секунд, а затем исчез. После жители региона Канто стали сообщать в соцсетях о звуках взрыва.