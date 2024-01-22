ВИДЕО | В небе над Берлином взорвался метеорит
Метеорит взорвался в небе над Берлином в ночь на 21 января. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на сотрудника Европейского космического агентства (EKA) Рихарда Мойсла.
Вечером 20 января венгерский астроном Кристиан Сарнецкий обнаружил небесное тело над Браденбургом. Ему было присвоено имя Sar2736. Специалисты ЕКА оценили диаметр метеорита в один метр и установили, что он не представляет угрозы для жизни на Земле.
Метеорит вошел в атмосферу Земли со скоростью несколько километров в секунду. Он сгорел на юго-западе от Берлина в 01:32 по местному времени. „Огненный шар“ зафиксировали даже камеры в Лейпциге и Праге.
Ранее на этой недели „огненный шар“ в небе заметили жители центральной Японии. Видеокамеры, установленные в префектурах Канагава и Сидзуока, зафиксировали необычное явление около 07:00 по местному времени. Яркий метеор был виден в течение нескольких секунд, а затем исчез. После жители региона Канто стали сообщать в соцсетях о звуках взрыва.