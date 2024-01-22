Она загуглила убийство: женщина виртуозно убила бойфренда, но ее выдал поисковик

Жительница Нового Южного Уэльса Наташа Бет Дарси познакомилась со своим бойфрендом Мэтью Данбаром на сайте знакомств. Она буквально атаковала мужчину своими сообщениями и брала инициативу в свои руки при организации встреч. В итоге все перешло в серьезные отношения и настойчивая женщина переехала к жениху.

Нужно сказать, что Мэтью был человеком не бедным — он владел фермой по разведению овец породы меринос, которая по самым скромным подсчетам стоила 3,5 млн долларов (252 млн рублей). Сюда входили не только тучные стада элитных животных, но и несколько построек, а главное — 485 гектаров земли.

Очевидно, мистер Данбар был опытным животноводом и хорошим бизнесменом, но очень доверчивым человеком. Даже не оформив официально отношения, он поддался уговорам своей сожительницы и сделал ее единственной наследницей всего своего имущества. Именно это и было нужно Наташе, которая сразу после визита к нотариусу начала разрабатывать коварный план по устранению бойфренда.

В августе 2017 года богатый фермер и без пяти минут молодожен Мэтью Данбар неожиданно ушел из жизни, использовав безболезненный и очень технологичный способ. Мужчина наглотался успокоительных таблеток, лег на кровать и надел на голову плотный пакет, соединенный с баллоном с гелием. Он уснул и ушел в иной мир без боли и страданий — именно так прокомментировала печальное событие полиции безутешная Наташа.

Смерть Данбара была очень похожа на суицид, но дело в том, что повода сводить счеты с жизнью у него не было. За день до смерти Мэтью видели соседи и бизнесмен был бодр и полон планов. Поэтому смерть на ранчо было решено тщательно расследовать и усилия полиции были не напрасны.

Ничто не говорило о том, что Мэтью кто-то „помог“ умереть. В спальне мужчины не было следов борьбы, а на предметах, использованных при самоубийстве, оказались только его отпечатки пальцев. Но все же мадам Дарси отбыла в полицейское управление в наручниках и была обвинена в предумышленном убийстве.