Новый роман Владимира Сорокина могут запретить в РФ за „пропаганду ЛГБТ“

„Активисты“ направили в Следственный комитет заявление с требованием провести проверку книги и издательства „АСТ“, выпустившего её. В частности, обращение в СК подписала писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая называет „Наследие“ „активной и талантливо написанной жёсткой порнографией“.

Она обратила внимание на то, что в книге демонстрируется насилие над детьми. Книгу просят проверить на пропаганду насилия над детьми, нетрадиционных отношений, смены пола и педофилии. Кроме того, по мнению Усковой, публикация вышедшей в 2023 году книги была „неуместна во время СВО“.