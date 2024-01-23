Фотография из 48 школы, опубликованная в Facebook, взорвала Сеть и разблокировала воспоминания: „Много эмоций нахлынуло... Некоторых, к сожалению, уже нет в живых“(16)
В группе „Ищу совета“ появился трогательный пост от одного заботливого пользователя. „Купил книжку и нашел там школьную фотографию. Может кому важна, готов передать“, – поделился он своей находкой. И вот уже Сеть кипит от умиления и заинтересованности в этом уникальном артефакте времени.
Александр, опубликовавший пост, обнаружил в книге невероятный клад! Фотографию неизвестного ему 2Б класса из 48 школы. Классная фотокарточка датирована 1993/1994 учебным годом.
„Перебирал свои книги, и в одной из них, кажется что-то про фэн-шуй (покупал давно, книга лежала непрочитанной), обнаружил фото... Сначала подумал, что это мой класс, но никого на фотографии не узнал. Тогда решил присмотреться - увидел название школы, год... Я подумал, что наверняка кому-то из этого класса захочется получить такое фото, ведь это живые воспоминания, эмоции“, – объяснил Александр свой поступок журналисту.
Среди всех сообщений, под публикацией появился комментарий от присутствующей на фотографии женщины. Оказалось, что девочка посередине фотокарточки, которая держит табличку, это она ровно тридцать лет назад. „У меня вся семья на телефоне, позвонили все! И был вопрос, почему именно я с табличкой?! Наверное, понравилась фотографу, не помню. Многие мне стали пересылать публикацию и спрашивать я ли это!? Увидев пост, я не поверила своим глазам, и расплылась в улыбке! Мне даже сказали, что похожа на Ольгу Бузову“, – рассказала Яна.
„Очень хочется собраться на встречу одноклассников и встретиться с нашей учительницей. Много воспоминаний нахлынуло, дружный класс был и с многими общаемся по сей день. Некоторых, к сожалению, уже нет в живых. Эмоции, конечно, нахлынули, сразу вспомнила нашу первую учительницу. Она была очень красивая! Длинные темные волосы и тёмно вишневые длинные ногти, мы на нее с открытым ртом всегда смотрели! Помню сидела на первой парте и разглядывала руки учительницы, как она держит ручку, я хотела быть на нее похожа, – делится воспоминаниями Яна. – Спасибо молодому человеку, что не выкинул, а решил найти людей с фото и отдать!“
„Совершенно случайно увидел школьную фотографию, буквально в момент её публикации. Знаете, это момент и грусти и радости. Грусть заключается в том, что это время не вернуть, а радость, что снова увидел и напомнил себе лица своих одноклассников, какими они были и какие многие стали, с кем я поддерживаю связь до сих пор, - написал об увиденной в Сети фотографии одноклассник Александр. – Хочется вернуться обратно, серьезно. Но жизнь прекрасная штука, когда в ней живут неповторимые воспоминания! Кстати, договорился с человеком о том, чтобы забрать эту фотографию себе на память. Свою найти не смог“.
Такая трогательная публикация разблокировала множество эмоций и у пользователей Сети: „Автор поста, вам респект за такие позитивные эмоции. Взгляд бросила, и будто наш класс из 58-ой школы. Какие в те времена были дети одинаковые. От кутюр никто не одевался и по одежде никого не встречали. Очень позитивные воспоминания“, - написала некая Liza Veta. „Это мое время! Так мило!“ - написала Стелла.
К сожалению, администратор группы „Ищу совета“ по каким-то причинам удалил публикацию, но мы успели изучить сам пост и взять комментарии у нескольких одноклассников с фото.