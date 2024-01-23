Фотография из 48 школы, опубликованная в Facebook, взорвала Сеть и разблокировала воспоминания: „Много эмоций нахлынуло... Некоторых, к сожалению, уже нет в живых“

Александр, опубликовавший пост, обнаружил в книге невероятный клад! Фотографию неизвестного ему 2Б класса из 48 школы. Классная фотокарточка датирована 1993/1994 учебным годом.

„Перебирал свои книги, и в одной из них, кажется что-то про фэн-шуй (покупал давно, книга лежала непрочитанной), обнаружил фото... Сначала подумал, что это мой класс, но никого на фотографии не узнал. Тогда решил присмотреться - увидел название школы, год... Я подумал, что наверняка кому-то из этого класса захочется получить такое фото, ведь это живые воспоминания, эмоции“, – объяснил Александр свой поступок журналисту.

Среди всех сообщений, под публикацией появился комментарий от присутствующей на фотографии женщины. Оказалось, что девочка посередине фотокарточки, которая держит табличку, это она ровно тридцать лет назад. „У меня вся семья на телефоне, позвонили все! И был вопрос, почему именно я с табличкой?! Наверное, понравилась фотографу, не помню. Многие мне стали пересылать публикацию и спрашивать я ли это!? Увидев пост, я не поверила своим глазам, и расплылась в улыбке! Мне даже сказали, что похожа на Ольгу Бузову“, – рассказала Яна.

„Очень хочется собраться на встречу одноклассников и встретиться с нашей учительницей. Много воспоминаний нахлынуло, дружный класс был и с многими общаемся по сей день. Некоторых, к сожалению, уже нет в живых. Эмоции, конечно, нахлынули, сразу вспомнила нашу первую учительницу. Она была очень красивая! Длинные темные волосы и тёмно вишневые длинные ногти, мы на нее с открытым ртом всегда смотрели! Помню сидела на первой парте и разглядывала руки учительницы, как она держит ручку, я хотела быть на нее похожа, – делится воспоминаниями Яна. – Спасибо молодому человеку, что не выкинул, а решил найти людей с фото и отдать!“