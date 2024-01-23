23.01.2024, 14:03
Выяснили стоимость свитшота Kaitsetahe, который подарили Зеленскому. Теперь купить можешь и ты(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Стала известна стоимость эксклюзивного свитшота KAITSETAHE, который привлек внимание общественности после того, как премьер-министр Эстонии вручил его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Теперь этот свитшот доступен для покупки каждому желающему по цене 55 евро.
Свитшот KAITSETAHE, который был подарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, теперь доступен всем желающим. Известно, что стоимость этой оливково-зеленой кофты, созданной по заказу Министерства обороны Эстонии, составляет 55 евро. Покупатели могут выбрать подходящий размер из широкого размерного ряда от S до XXL.
Покупая кофту KAITSETAHE, вы поддерживаете Эстонское объединение раненых бойцов и ветеранов, помогая тем, кто служил на благо эстонского государства.