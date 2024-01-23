Выяснили стоимость свитшота Kaitsetahe, который подарили Зеленскому. Теперь купить можешь и ты

Свитшот KAITSETAHE, который был подарен президенту Украины Владимиру Зеленскому, теперь доступен всем желающим. Известно, что стоимость этой оливково-зеленой кофты, созданной по заказу Министерства обороны Эстонии, составляет 55 евро. Покупатели могут выбрать подходящий размер из широкого размерного ряда от S до XXL.