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24.01.2024, 19:00

На этой неделе часы на Тартуской ратуше будут исполнять песню NOËP о культурной столице

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Esimene advent Tartus
Esimene advent Tartus
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На этой неделе в полдень на карильоне Тартуской ратуши будет звучать песня эстонского исполнителя NOËP „Young Blood City“, созданная в честь города Тарту, который в 2024 станет культурной столицей Европы.

26 января, когда Тарту официально станет столицей Европы 2024 года, колокола Ратуши исполнят гимн Тарту-2024 в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, передает rus.err.ee.

Музыкант Андрес Кыппер, более известный как NOËP, написал песню, которая будет сопровождать культурную столицу весь год, вместе с с продюсером Клиффордом Гойло, который родом с карибского острова Кюрасао.

Мерле Коллом интерпретировала мелодию для исполнения на колоколах.

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