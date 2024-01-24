На этой неделе часы на Тартуской ратуше будут исполнять песню NOËP о культурной столице

26 января, когда Тарту официально станет столицей Европы 2024 года, колокола Ратуши исполнят гимн Тарту-2024 в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, передает rus.err.ee .

Музыкант Андрес Кыппер, более известный как NOËP, написал песню, которая будет сопровождать культурную столицу весь год, вместе с с продюсером Клиффордом Гойло, который родом с карибского острова Кюрасао.