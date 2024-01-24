ВИДЕО | Анечка, сильно он провинился? Плакаты с душераздирающим извинением появляются по всему Таллинну

Сразу после появления этой загадочной растяжки, социальные сети начали заполняться фотографиями и догадками относительно этой таинственной истории. Первые плакаты были замечены на мосту Võidujooksu, по обе стороны Лаагна-теэ. Второй плакат очевидцы заметили на Нарвском шоссе.

Символичность изображения на растяжке – разбитое сердце – наводит на мысль, что в отношениях между героями этой истории произошло что-то существенное и болезненное. Вопрос, который витает в воздухе, – насколько серьезна была провинность, чтобы призвать к такому публичному акту прощения?

Подобные романтичные жесты несомненно привлекают внимание, но также возникает и понятное любопытство – примет ли Анечка извинения? Или же эта таинственная растяжка останется висеть на мосту как своеобразный арт-объект, оставаясь символом прощения и надежды?

*Согласно закону о рекламе и языке в Эстонской Республике, рекламные материалы должны быть на эстонском языке. Однако допускается добавление перевода. Эстонский язык должен быть на первом месте и не должен быть виден хуже, чем любой другой язык.