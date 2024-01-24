Угадайте, какое русскоязычное радио стало лидером по прослушиванию?

По данным Kantar Emor, в последние полгода – в период с июля по декабрь 2023 года – Радио 4 слушали на своих радиоприемниках 34 000 человек в день, что на 4 000 больше по сравнению с прошлым периодом. Еженедельная аудитория Радио 4 также выросла, составив 79 000 слушателей (против 78 000 за прошлый период). Радио 4 сильно выбилось вперед и по доле времени пребывания слушателей на волне среди всех русскоязычных радиостанций Эстонии, что составило 4,4% (против 3,6% за прошлый период).

На втором и третьем местах по популярности среди вещающих на русском языке радиостанций находятся SKY Радио (20 000 слушателей в день/71 000 слушателей в неделю) и „Народное радио“ (17 000 слушателей в день/60 000 слушателей в неделю).

Самой популярной радиостанцией в Эстонии является вещающее на государственном языке Vikerraadio. Оно лидирует как по ежедневному количеству слушателей (123 000 человек), так и еженедельному (240 000 человек). По дневным показателям за ней следуют Raadio Elmar (81 000 человек) и Star FM (60 000 человек), а по недельным – Raadio Elmar (219 000 человек) и Sky Plus (203 000 человек). По показателям за месяц наиболее популярными являются радиостанции Vikerraadio (264 000 человек), Raadio Elmar (256 000 человек) и Sky Plus (244 000 человек).