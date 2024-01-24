ГАЛЕРЕЯ | Редакция Delfi наполнилась смехом и топотом малышей: смотри, как провели день забастовки дети журналистов

Забастовка учителей, начавшаяся с понедельника, была предвестием того, что несколько дней подряд дети останутся без привычных мест для обучения. Сотрудники Delfi решили сделать один из дней забастовки для своих детей незабываемыми.

Сотрудники редакции приняли вызов организовать пространство редакции для маленьких гостей. Кабинеты журналистов превратились в настоящие художественные мастерские, где дети могли раскрашивать картинки, рисовать, и воплощать свои творческие фантазии в жизнь.

Офис наполнился веселыми красками, смехом и радостными возгласами. Дети с интересом рассматривали мониторы компьютеров, изучали офис, присоединялись к переговорам - для них создали атмосферу настоящего путешествия в мир новостей. Не обошлось без воздушных шариков, которые летали по офису, создавая для детей атмосферу праздника.

Больше всего детей восхитил принтер и шредер - малыши с радостью распечатывали себе раскраски, а затем восторженно отправляли рисунки в измельчитель.

Были предусмотрены и не только художественные развлечения. В середине дня был заказан идеальный детский обед в виде пиццы.