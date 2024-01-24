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24.01.2024, 15:13

А можно было в Турцию слетать: выяснили, во сколько обошлись провинившемуся баннерные извинения для Анечки

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Сколько стоит установить подобный баннер?
Сколько стоит установить подобный баннер?
ФОТО: Erakogu

На Лаагна-теэ и на Нарвском шоссе появились баннеры с душераздирающей надписью: „Анечка, ПРОСТИ меня, пожалуйста“. Этот момент подогрел журналистское любопытство, поэтому портал Bublik решил выяснить - во сколько же обошлись мужчине эти извинения.

Итак, давайте посчитаем стоимость размещения баннеров по указанным данным:

  1. Мост Võidujooksu:

    Размещение в неделю: 330 евро

    Баннер: 108 евро

    Установка баннера: 72 евро

    Итого за неделю: 330 + 108 + 72 = 510 евро

Умножаем на два, так как реклама размещена с двух сторон Лаагна-теэ.

  1. Нарвское шоссе:

    Размещение в неделю: 350 евро

    Баннер: 120 евро

    Установка баннера: 72 евро

  2. Итого за неделю: 350 + 120 + 72 = 542 евро

Скриншот с сайта продажи рекламных площадей

Таким образом, общая стоимость размещения двух баннеров в неделю составляет 510 + 510 + 542 = 1562 евро + налог 22% - 1874,4

Стоимость была рассчитана исходя из открытых данных, опубликованных на сайте https://sildreklaam.ee/ и может отличаться от реально оплаченной клиентом.

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RusDelfi
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