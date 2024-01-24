А можно было в Турцию слетать: выяснили, во сколько обошлись провинившемуся баннерные извинения для Анечки(11)
На Лаагна-теэ и на Нарвском шоссе появились баннеры с душераздирающей надписью: „Анечка, ПРОСТИ меня, пожалуйста“. Этот момент подогрел журналистское любопытство, поэтому портал Bublik решил выяснить - во сколько же обошлись мужчине эти извинения.
Итак, давайте посчитаем стоимость размещения баннеров по указанным данным:
Мост Võidujooksu:
Размещение в неделю: 330 евро
Баннер: 108 евро
Установка баннера: 72 евро
Итого за неделю: 330 + 108 + 72 = 510 евро
Умножаем на два, так как реклама размещена с двух сторон Лаагна-теэ.
Нарвское шоссе:
Размещение в неделю: 350 евро
Баннер: 120 евро
Установка баннера: 72 евро
Итого за неделю: 350 + 120 + 72 = 542 евро
Таким образом, общая стоимость размещения двух баннеров в неделю составляет 510 + 510 + 542 = 1562 евро + налог 22% - 1874,4
Стоимость была рассчитана исходя из открытых данных, опубликованных на сайте https://sildreklaam.ee/ и может отличаться от реально оплаченной клиентом.