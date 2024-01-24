А можно было в Турцию слетать: выяснили, во сколько обошлись провинившемуся баннерные извинения для Анечки

На Лаагна-теэ и на Нарвском шоссе появились баннеры с душераздирающей надписью: „Анечка, ПРОСТИ меня, пожалуйста“. Этот момент подогрел журналистское любопытство, поэтому портал Bublik решил выяснить - во сколько же обошлись мужчине эти извинения.