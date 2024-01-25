100 лет и старше! В таллиннском доме престарелых отметили дни рождения трех почтенных дам. В чем секрет их долголетия?

В этом январе в доме престарелых Merivälja Südamekodu сразу троим постояльцам исполняется 100 лет и даже больше.

Почтенный возраст отмечают родившаяся 10.01.1924 Лайне-Марианне, которой исполнилось 100 лет; родившаяся 29.01.1923 Аста, которой скоро исполнится 101 год; и родившаяся 25.01.1922 Хилья, которой исполнилось 102 года.

Почтенные дамы чувствуют себя хорошо и 16 января вместе со своими близкими и другими жителями дома престарелых отметили свои дни рождения, где специально для них выступили Борис Лехтлаан и Аре Яама.

В чем секрет долголетия?

Аста, которой скоро исполнится 101 год, заявила, что секрет долголетия заключается в зарядке каждое утро, в душе и крепком кофе.

Лайне-Марианне, которой исполнилось 100 лет, верит, что секрет долголетия заключается в стремлении двигаться вперед - действовать самостоятельно и продолжать идти дальше. Важно чего-то достигнуть!

Хилья, которой исполнилось 102 года, сказала, что чувствует себя очень хорошо, а когда ничего не болит, то даже будто ей десять лет. Например, когда дочка приходит в гости. В таком случае даже можно пошалить, говорит Хилья. Секрет долголетия заключается в том, чтобы в правильное время возвращаться домой с работы — важно, чтобы не было именно обязанностей, привязанных ко времени и установленных другими.