ГАЛЕРЕЯ | „Этой ночью гуляет Украина!“: Смотри, как прошла в Таллинне популярная дискотека „Наша Вечiрка“

В минувшие выходные Таллинн стал свидетелем взрыва эмоций и позитивной энергии на яркой украинской вечеринке „Наша Вечiрика“. Всю ночь за пультом работали DJ Bell & DJ Alex M-Way.

Весь вечер звучали самые горячие хиты с украинской и мировой музыкальной сцены, создавая неповторимую атмосферу танцев и веселья. DJ Bell & DJ Alex M-Way несомненно подарили всем гостям ночь, полную ярких впечатлений и отличной музыки.

На этой украинской вечеринке не обошлось без потрясающего шоу от Aniramas Go-Go - настоящие воплощения красоты и страсти, которые вдохновляли всех присутствующих своими танцевальными номерами.

Фотограф Dmitri Diaz запечатлел каждый момент вечеринки, создавая яркие визуальные воспоминания для гостей. Его профессиональные снимки запечатлели веселье, энергию и вечернее настроение.

Смотри галерею с вечеринки!