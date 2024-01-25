ГАЛЕРЕЯ | „Этой ночью гуляет Украина!“: Смотри, как прошла в Таллинне популярная дискотека „Наша Вечiрка“(36)
В пятницу 19 января в клубе PRIVÉ Nightclub была организована частичка ночной Украины в Таллинне! „Ночь для наших людей, наших артистов и хитов. Никаких громких заявлений, лишь музыка и атмосфера, только на одну ночь“,- написал организатор на странице мероприятия.
В минувшие выходные Таллинн стал свидетелем взрыва эмоций и позитивной энергии на яркой украинской вечеринке „Наша Вечiрика“. Всю ночь за пультом работали DJ Bell & DJ Alex M-Way.
Весь вечер звучали самые горячие хиты с украинской и мировой музыкальной сцены, создавая неповторимую атмосферу танцев и веселья. DJ Bell & DJ Alex M-Way несомненно подарили всем гостям ночь, полную ярких впечатлений и отличной музыки.
На этой украинской вечеринке не обошлось без потрясающего шоу от Aniramas Go-Go - настоящие воплощения красоты и страсти, которые вдохновляли всех присутствующих своими танцевальными номерами.
Фотограф Dmitri Diaz запечатлел каждый момент вечеринки, создавая яркие визуальные воспоминания для гостей. Его профессиональные снимки запечатлели веселье, энергию и вечернее настроение.
Смотри галерею с вечеринки!