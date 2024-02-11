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11.02.2024, 12:03

Эстонская модель, перенесшая инфаркт во время операции по удалению опухоли мозга: „Худшее, что можно сделать для своих близких - это умереть у них на глазах“

 
Изабель Улеев
Изабель Улеев
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia, Anne&Stiili loal

„Когда моя учительница музыки узнала, что у меня опухоль мозга, она на мгновение замолчала, а потом произнесла: только самым сильным выпадает такое испытание“, - рассказывает модель Изабель Улеев, которая к 20 годам перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга, инфаркт мозга, потерю речи и способность самостоятельно пить и есть. „Скажу честно, игра в жертву в этой ситуации не помогает. Как только ты теряешь желание жить, это конец“. Трудно поверить, но эта хрупкая девушка не только стойко переносит все тяготы, что выпали на ее жизненном пути, но и не теряет оптимизма.

Легкий ветер проникает в комнату через открытое окно, принося запах моря, от которого ощущение безмятежности только усиливается. Передо мной на диване сидит Изабель. Молодая красивая девушка. Ей всего 20, но ее глаза, слова и движения выдают мудрость, нескончаемый оптимизм и борьбу.

Начиная рассказ, Изабель скрещивает руки на груди, словно защищая себя от внешнего воздействия. "Иногда люди говорят, что у молодых еще уйма время - живите, мол, спокойно, не торопитесь. Но это же ложь, - усмехается она. - Никто не знает, сколько времени каждому отпущено“.

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