Эстонская модель, перенесшая инфаркт во время операции по удалению опухоли мозга: „Худшее, что можно сделать для своих близких - это умереть у них на глазах“

„Когда моя учительница музыки узнала, что у меня опухоль мозга, она на мгновение замолчала, а потом произнесла: только самым сильным выпадает такое испытание“, - рассказывает модель Изабель Улеев, которая к 20 годам перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга, инфаркт мозга, потерю речи и способность самостоятельно пить и есть. „Скажу честно, игра в жертву в этой ситуации не помогает. Как только ты теряешь желание жить, это конец“. Трудно поверить, но эта хрупкая девушка не только стойко переносит все тяготы, что выпали на ее жизненном пути, но и не теряет оптимизма.