Священник сексом хотел „изгнать демонов“ из замужней дамы

„Его поймали при попытке вступить в половую связь с замужней женщиной в ее семейном доме“, — уточнила журналист.

Яу Квафо отметила, что местные жители знают пастора под псевдонимом Пророк Нсоньями. По словам обозревателя, священнослужитель внушил женщине, что проблемы в семье появились из-за ее одержимости „демонами“. Чтобы их изгнать, пастор предложил прихожанке заняться сексом. Она сделала вид, что согласилась на процедуру „экзорцизма“, и оповестила об этом родственников, которые устроили Пророку засаду.

В прошлом году мужчину уже задерживали после того, как он растлил несовершеннолетнюю. Тогда он связал необходимость в интимной близости с „духовным очищением“.

Ранее в Чехии священник отрезал себе ножом половые органы после того, как обезумел от укуса клеща. Мужчина перенес клещевой энцефалит, вызвавший воспаление нервной системы, из-за чего он страдал формой психоза.

Священнослужителя с серьезными ранениями обнаружили в его доме. Его госпитализировали и ввели в искусственную кому, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время пребывания в больнице он также перенес вирусную инфекцию, что ухудшило его общее состояние.