ОТКРОВЕНИЕ | Меэли обвинила своего мужа в измене, но все оказалось не так просто...

Ссора дошла до того, что в какой-то момент я бросила в него книгой и, плача, убежала из дома. Пошла успокаиваться к подруге, а вечером устроилась у неё спать на диване на нижнем этаже. За три дня мы с мужем не обменялись ни словечком. Затем, совершенно неожиданно, в торговом центре я встретила его начальника, которого я также довольно хорошо знаю. Он спросил, как у меня дела, и упомянул, что в какой-то момент было много работы, и для меня, наверное, это также был напряженный период, когда муж должен был проводить столько времени на работе. Я была потрясена - значит, муж все-таки говорил правду? Я попыталась выведать что-то у этого начальника, и оказалось, что у них действительно был неотложный проект на работе. Всей команде пришлось много перерабатывать. Неудивительно, что все это время он уставал и не мог думать ни о чем, кроме отдыха! Тогда меня охватил просто невообразимый стыд. В тот вечер я вернулась домой с цветами и коробкой конфет, попросила у мужа прощения. Сначала он был немного обижен, но со временем все-таки простил меня. На сегодняшний день, видимо, муж уже забыл обо всей этой истории, но я сама как-то не могу полностью простить себя за этот случай, я так глупо поступила и думала. Своим рассказом хотелось бы донести другим женщинам, что не всегда ваши подозрения оказываются правдивыми. И если вы не на 100% уверены, то не стоит нападать на мужа, как я это сделала - потому что если вы ошибетесь, то вам может уже не удастся спасти свои отношения. В моем случае все вроде бы хорошо обошлось, я извлекла свой урок.