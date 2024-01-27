ОТКРОВЕНИЕ | Меэли обвинила своего мужа в измене, но все оказалось не так просто...
Если мужчина постоянно задерживается на работе, а в постели не проявляет особой инициативы, большинство женщин, вероятно, начнут подозревать в измене. Однако всё может быть не так очевидно, как кажется, пишет Nelli Teataja.
К сожалению, такое поведение может быть результатом напряженного и истощающего периода работы. Меэли (26) со стыдом вспоминает историю, произошедшую с ней пару лет назад, когда она напрасно обвинила своего мужа в измене. „Все тогда указывало на то, что у мужа есть любовница“, - утверждает Меэли. „Наши отношения резко охладели, почти все время муж был на работе. Совершенно невероятным казалось, что человек может столько перерабатывать - практически каждый рабочий день он сидел где-то с семи до восьми часов на работе! Сам говорил, что работы просто ужасно много и что получил какой-то сложный проект. Когда он приходил домой, он всегда был очень уставшим и раздраженным, вообще не хотел заниматься с ребенком, мне внимание также не уделялось. Затишье в постели длилось неделями, и даже на выходных у него не было никакого желания куда-то идти с семьей или заниматься чем-то вместе. Несколько раз он даже ходил на работу по субботам, потому что там было необходимо что-то доделать или написать“.
Я была уверена, что у него есть любовница
Мне казалось, что дела приняли очень подозрительный оборот. Мои подозрения подогревала подруга, которая рассказала историю своей знакомой, муж которой также постоянно задерживался на работе и проявлял к ней холод. В конце концов мужчина признался своей жене, что в их отношениях уже давно есть кто-то ещё. Я была убеждена, что и у нас именно так, и отчаянно пыталась „поймать“ своего мужа. Рылась в его телефоне, пыталась выяснить его настоящие мотивы в разговоре и в целом была параноиком. Я не хотела больше с ним о чем-то разговаривать, была холодной как лёд. Если раньше я искала близость, его расположение, предлагала различные идеи для совместного времяпрепровождения, то теперь я отказалась от этого. Мы долгое время жили под одной крышей, как совершенно чужие люди.
Я взорвалась
Через некоторое время муж начал немного больше находиться дома и попытался растопить лёд, возникший между нами. Но я стояла на своем. Я ядовито решила разузнать, не нашла ли его любовница для себя свежую жертву, иначе почему бы он снова стал проявлять ко мне инетерс. Он посмотрел на меня так, будто ничего не понимает. В тот момент мое терпение окончательно лопнуло, и я объявила, что уже давно все поняла, я ведь не вчера родилась. Муж по-дурацки посмотрел на меня и спросил, не подумала ли я, что у него появилась другая женщина. Тогда же я прокричала ему, что я не идиотка, которой месяц можно втирать какую-то дичь, что каждый вечер ему нужно задерживаться на работе, пускай рассказывает эти сказки своей бабушке, если хочет.
Правда вышла наружу
Ссора дошла до того, что в какой-то момент я бросила в него книгой и, плача, убежала из дома. Пошла успокаиваться к подруге, а вечером устроилась у неё спать на диване на нижнем этаже. За три дня мы с мужем не обменялись ни словечком. Затем, совершенно неожиданно, в торговом центре я встретила его начальника, которого я также довольно хорошо знаю. Он спросил, как у меня дела, и упомянул, что в какой-то момент было много работы, и для меня, наверное, это также был напряженный период, когда муж должен был проводить столько времени на работе. Я была потрясена - значит, муж все-таки говорил правду? Я попыталась выведать что-то у этого начальника, и оказалось, что у них действительно был неотложный проект на работе. Всей команде пришлось много перерабатывать. Неудивительно, что все это время он уставал и не мог думать ни о чем, кроме отдыха! Тогда меня охватил просто невообразимый стыд. В тот вечер я вернулась домой с цветами и коробкой конфет, попросила у мужа прощения. Сначала он был немного обижен, но со временем все-таки простил меня. На сегодняшний день, видимо, муж уже забыл обо всей этой истории, но я сама как-то не могу полностью простить себя за этот случай, я так глупо поступила и думала. Своим рассказом хотелось бы донести другим женщинам, что не всегда ваши подозрения оказываются правдивыми. И если вы не на 100% уверены, то не стоит нападать на мужа, как я это сделала - потому что если вы ошибетесь, то вам может уже не удастся спасти свои отношения. В моем случае все вроде бы хорошо обошлось, я извлекла свой урок.