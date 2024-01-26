ВИДЕО | Ёж-мутант перекрыл ночное движение в Тарту – полиция сопроводила необычный автомобиль

Диско-автомобиль, который возглавит процессию, называется „Путешествующий еж“, который построила группа путешественников. В 20.30 еж стартует в направлении Эстонского национального музея, где на открытом воздухе пройдет дискотека с участием министра культуры и диджея Хейди Пурга, легенды D&B SIGMA, Эмили Макис и Hi-Phi (Великобритания), Sound In Noise x Olivar ft. МС Слин.

„На самом деле это совершенно обычный микроавтобус B-категории, вокруг которого построен каркас из металла. К ежу прикрепили пластины и LED-лампочки в виде иголок, которые создают веселое праздничное настроение“, - рассказал организатор процесс и продюсер Тарту 2024 Каймо Кукк.

Необычный автомобиль даже путешествовал по миру, например, на фестиваль Burning Man в пустыне в США и на Loveparade в Берлине. На строительство автомобиля ушло два дня.

Кукк отмечает, что из-за необычного внешнего вида транспортного средства на нем нельзя участвовать в дорожном движении, поэтому его будет сопровождать кортеж. Также на месте регулировать движение будут охранники и полиция.

Во время шествия люди смогут танцевать и веселиться под музыку от дуэта Púr Múdd - Йоонатана Сиймана и Оливера Рыымуса. Во время шествия дороги будут частично закрыты для автомобилей.

Церемония открытия культурной столицы Европы „Kõik on kokku üks!“ состоится в Тарту в эту пятницу, 26 января, в 19 часов. Программа открытия по ссылке: tartu2024.ee/avamine.