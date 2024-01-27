Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ. Он считает, что причиной стало интервью Собчак

По словам Моргенштерна, в последнее время в ОАЭ у него отменяли концерты и начались проблемы со въездом в страну, где он жил как турист без резидентства. Когда у него закончились дни разрешенного пребывания в ОАЭ, он выехал на время в Таиланд.

После этого ему написали, что дни снова появились (кто — он не уточнил), и рэпер купил билет в ОАЭ. Однако в аэропорту Таиланда на стойке регистрации перед вылетом ему сказали, что нужно связаться с Дубаем. Через полчаса к нему подошел сотрудник и сообщил, что въезд в страну Моргенштерну закрыт.

Рэпер предположил, что запрет на въезд может быть связан с интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором он рассказывал о своей жизни в Дубае и которое „возможно, стало последней каплей“:

„У меня есть теория, что существуют такие люди, которым не нравится, как они живут и их бесит, если другие живут лучше. И что эти злые люди, когда посмотрели мое интервью Собчак, где я хвалюсь, что наконец-то за два с половиной года в Дубае встал на ноги, купил квартиру, открыл недвижимость. Наконец-то у меня все хорошо, я вышел из запоя, вышел из депрессии и наконец-то готов жить — и они такие: не, нихуя“.

После отказа во въезде Моргенштерн, по его словам, „начал пробивать инфу и узнал очень много интересного“, но рассказать об этом не может, потому что информация неофициальная.

Рэпер обратился к властям страны с просьбой пояснить официальные причины запрета. „Я уже открыл несколько бизнесов в ОАЭ, в том числе, моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране. Я инвестирую в недвижимость, автомобиль, плачу налоги, потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода справедливость и безопасность, которой я не видал нигде“, — сказал Моргенштерн. Кроме того, по словам рэпера, он никогда не делал со сцены политических заявлений, в отличие от других артистов, и надеется на „скорейший диалог“.

Он добавил, что никогда не нарушал законов страны. „У меня карта уменьшается с каждым годом, мне даже нельзя пересадки в Дубае делать“, — сказал рэпер.