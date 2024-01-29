Зеленский о праздновании дня рождения: Я не могу себе дать такую возможность. Нет настроения
Президент Украины Владимир Зеленский, которому 25 января исполнилось 46 лет, не отмечал свой день рождения, так как для этого не было настроения. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD. Видео опубликовано 29 января на YouTube-канале Офиса президента. Журналистка отметила, что разговор состоялся за день до дня рождения украинского президента, пишет Gordonua.
„Завтра ваш 46-й день рождения. Второй день рождения с начала полномасштабной войны. Вы его празднуете?“ – спросила у Зеленского журналистка.
„Я не могу себе дать такую возможность, если честно. Нет настроения. Ежедневно есть те или иные вызовы, есть трагические моменты для наших людей“, – отметил Зеленский.
По словам украинского президента, он спокойно относится к своему дню рождения.
„Я считаю, что все праздники нас ждут после окончания войны, после победы, – сказал он. – Мне кажется, это справедливо по отношению к тем людям, которые без праздников работают и воюют“.