„Тот возраст прошел, когда можешь себе позволить много сладкого“. Зеленский заявил, что следит за фигурой, и рассказал, как и где тренируется

„Я стараюсь следить за собой, немножко заниматься зарядкой, спортом. Поэтому торт – не для каждого возраста, скажем так. Тот возраст уже прошел, когда можешь себе позволить много сладкого, – признался он. – Я очень стараюсь выделить 40 минут, максимум один час для каких-то... Для любых движений, скажу вам откровенно. Просто гулять у меня нет возможности из-за... Вы понимаете, почему“.

По словам украинского президента, у него есть комплекс упражнений, который можно выполнять в любом месте.

„Даже здесь я могу это сделать. То есть где это ты делаешь, не имеет значения. Имеет значение только одно – это побороть лень с утра или поздно вечером, когда возвращаешься из одного кабинета в другой кабинет. Или с утра очень рано перед душем“, – подчеркнул он.

КОНТЕКСТ

Супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью немецкому еженедельнику Zeit Magazin рассказывала, что он занимается силовыми тренировками. Она отметила, что этого его „немного отвлекает“. „У него это вообще просто необходимость. А сейчас появился еще бокс, насколько я знаю. Он вообще без него не может. Я вижу, что это ему помогает, и в принципе, спокойна“, – добавила она в разговоре с ведущими YouTube-канала „Подкаст простыми словами“.

Зеленский вел активный образ жизни и до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Он периодически показывал в сети, как занимается бегом, подтягивается на брусьях и тренируется в зале.