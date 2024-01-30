Сотни кило салатов и плеяда именитых артистов: Олег Гросс закатил для своих работников роскошный праздник

В нескольких постах в социальных сетях почти все гости хвалят субботний корпоратив OG Elektra и называют его невероятно крутым. Гостей ждало захватывающее световое и огненное шоу, и вечеринка имела огромный успех. По словам гостей, танцы продолжались до раннего утра.

На праздник были приглашены сотрудники и партнеры OG Elektra. Веселью дали старт вступительные речи Олега Гросса и его сына Георга. Спортивный центр Раквере был забит людьми, а гости в честь важного мероприятия надели самые лучшие наряды. Среди прочих на праздник попала и депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас, которая поделилась фотографиями оттуда в своем аккаунте в Instagram.

В течение вечера гостей ждала настоящая плеяда звезд шоубизнеса. На сцену вышли как известные группы 90-х Alphaville и Ace of Base, а также Ice MC и эстонские звезды Карл-Эрик Таукар, nublu и Gameboy Tetris.

Гостей ждало настоящее обилие деликатесов. Фирма уже не в первый раз устраивает настолько масштабную вечеринку для своих сотрудников. По данным газеты Virumaa Teataja, организаторы пятой по счету новогодней вечеринки Grossi Toidukaupad запаслись около 500 килограммами салатов, 110 килограммами белой рыбы в кляре, 100 килограммами куриного филе с сыром, 120 килограммами свиной вырезки, 200 килограммами соленой форели, 100 килограммами креветок, 200 килограммами торта и 100 килограммами кренделя.