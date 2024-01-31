Илон Маск рассказал о первом успешном вживлении чипа в человеческий мозг

„Устройство позволяет силой мысли управлять вашим телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством. Первоначальными пользователями будут те, кто потерял способность управлять своими конечностями“, — сообщил Маск.

Он также рассказал, что пациент уже чувствует себя хорошо, а первые тесты показали большой всплеск нейронов в его мозге. Илон назвал эти результаты многообещающими.

Neuralink провела успешное имплантирование спустя 9 месяцев после разрешения от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) проводить операции на людях. Маск же видит цель в том, чтобы помочь парализованным людям управлять своими конечностями с помощью микрочипов.