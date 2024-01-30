ВИДЕО | Кто в море бывал, тот лужи не боится: храбрый лебедь решил принять ванны в экстремальных условиях

На кадрах видно, что лебедь проявляет полное спокойствие и уверенность, будто для него такие ванны - обычное дело. Он медленно плавал в воде, расправляя перья и, казалось, наслаждаясь каждым мгновением. Местные жители, увидевшие этот необычный эпизод, не удержались от комментариев о необычности ситуации.

„Это действительно удивительно видеть, как лебедь так спокойно принимает ванну прямо у дороги“, - рассказал очевидцев. „Похоже, для него это как обычное утро в спа-центре. Глядя на него на ум приходит прекрасная фраза - кто в море бывал, тот лужи не боится“.

Это необычное происшествие вызвало у местных жителей умиление и удивление, а также стало поводом для множества шуток и комментариев в социальных сетях. К счастью, лебедь не пострадал, и вскоре после своего „спа“ он спокойно улетел, оставив за собой лишь приятное воспоминание о необычном утреннем зрелище.