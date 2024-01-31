ДО и ПОСЛЕ | Как выросла! Дочь Юри Ратаса отмечает 18-летие: „Как отец, я горжусь, когда вижу, как мои дети взрослеют“

„Сегодня в нашей семье особенный день, ведь моя любимая дочь Мариэлл вступает в новую главу своей жизни и ей исполняется 18 лет!“ - написал Юри Ратас в социальных сетях по случаю дня рождения своей дочери.

„Как отец, я очень сильно горжусь, когда вижу, как мои дети взрослеют. Дорогая Малли, желаю тебе светлого будущего, полного любви, смеха и радостных моментов! С днем рождения и наслаждайся сегодняшним особенным днем!“ - пожелал девушке гордый отец.

У Юри Ратаса и его жены Карин четверо детей: дочь Мариэлл и сыновья Робин Роджер, Оливер Юри и Холгер.

Мариэлл окончила девятый класс прошлой весной. „Это очень, очень особенное чувство для мамы и папы“, - сказала Карин Ратас в интервью Kroonika в конце декабря.