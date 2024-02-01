Неработающая вентиляция, сломанный авиадвигатель: поездка члена Рийгикогу в отпуск обернулась провалом

На своей странице в Facebook Зузу поделилась, что большинство казусов, произошедших в поездке, вызваны упущением важных деталей. „В то же время, если бы мы продумывали нашу поездку шаг за шагом, она, скорее всего, так бы и осталась в планах“,- написала она.

„Разваливающийся отель с неработающей вентиляцией в Мальпенсе, Милане, пересадка не на тот рейс, паника из-за нехватки времени - всё идет наперекосяк, когда дело доходит до путешествия с детьми“, - перечислила Зузу неожиданности, произошедшие с их семьей во время поездки.

„Оказалось, что самолет, с которого мы боялись сойти, даже не был готов к взлету. У самолета отказал один из двигателей. Несмотря на то, что на устранение неисправности ушел час, и все это время в жарком замкнутом пространстве сидели люди с маленькими детьми, мы были благодарны, что неисправность была обнаружена до полета, а не во время него“, - говорит член парламента. „Аксель, который впервые летел на самолете, несколько раз спрашивал, не собираемся ли мы остановиться, потому что на месте ему больше не сиделось“.

Пунктом назначения семьи Зузу был Валье Гран Рей на испанском острове Ла Гомера с остановкой в Милане. У Зузу двое детей: сын и дочь, оба от её давнего возлюбленного - Йоонаса Лакса, также политика. Пара поженилась в 2017 году.