Клиентка возмущена люксовым боксом в отделе красоты Каубамая: столько грязи на тестерах, отпадает всякое желание покупать

Читательница поделилась с редакцией своим возмущением. Ее глубоко потряс грязный, неухоженный бокс декоративной косметики Dior в Ilu Kaubamaja. „ Я разочарована и недовольна состоянияем стенда с продукцией Dior. На днях, после приятного отдыха в ресторане, мы с подругой решили завершить вечер шопингом. Собираясь купить красную помаду Dior 999, заглянули в Kaubamaja, однако, когда мы подошли к корнеру с этой косметикой, наше восторженное настроение было разрушено. Тестеры помад, тональников были в ужасном состоянии – заляпаны с ног до головы. И что уж говорить о самих подставках для тестеров – они тоже были грязные, испачканные. Похоже, что в этом отделе совершенно не обращают внимания на чистоту и порядок“. По мнению клиентки, такие условия совершенно отталкивают потенциальных покупателей: „Это не только неприемлемо с эстетической точки зрения, но и вызывает серьезные сомнения относительно гигиеничности продукции“.

Репортеры портала Bublik решили поинтересоваться непосредственно у Каубамая, почему именно стеллажи декоративной косметики Dior выглядят неопрятно и есть ли какой-то регламент соблюдения чистоты которому бренды должны придерживаться. На эти вопросы ответила начальница отдела обслуживания - Эвелина Рандалу:

„Благодарим вас за отзыв и приносим извинения за неудобства, которые могли возникнуть у покупателя в связи с выставлением образцов косметики Dior.

Мы согласовали с нашим персоналом правила регулярной уборки и выкладки товара на витрины. Уборка тестеров и витрин проводится ежедневно.

К сожалению, во время активного тестирования продукция Dior оказалась разбросана, что повлияло на выкладку и оставило неопрятное впечатление. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Впредь наша команда будет более тщательно следить за витринами и приложит все усилия для поддержания высокого качества и чистоты.

Еще раз благодарим вас за отзыв, он поможет нам улучшить качество обслуживания и обеспечить удовлетворенность клиентов.

Мы также благодарим вас за понимание и призываем клиентов сразу связываться с сотрудниками отдела красоты в Каубамая, чтобы оставить отзыв“.