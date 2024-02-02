ФОТО | Выкормили и выходили: сотрудники Рижского зоопарка выпустили в Балтийское море самку тюленя

Детеныш тюленя был найден 26 марта прошлого года в Юрмале на пляже Яундубулты. Тюлененок был очень истощенным, его вес составлял всего 14 килограммов — чуть больше, чем при рождении.

Инспекторы Департамента охраны природы передали слабое животное с травмой глаза на попечение ветеринаров Рижского зоопарка, где ему дали кличку Pūciņа.

После длительного лечения тюленя удалось вылечить - животное, благодаря заботе специалистов зоопарка, сохранило полное зрение. Но темпы роста тюлененка замедлились, и он не набирал вес столь быстро, как планировалось.

Когда самка тюленя достигла необходимой кондиции было принято решение выпустить ее в Балтийское море.

Ежегодно в марте и апреле на побережье Латвии появляются детеныши белых тюленей. Инспекторы Департамента охраны природы (DAP) доставляют раненых и истощенных тюленят в Рижский зоопарк на реабилитацию. Некоторые из них имеют травмы, причиной которых часто являются укусы оставленных без присмотра собак.

Местных жителей и туристов, заметивших на морском побережье детенышей тюленей, просят не приближаться к ним и не беспокоить. Если есть опасения по поводу здоровья тюленя, то необходимо сообщить об этом в Департамент охраны природы.