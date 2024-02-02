Отличный подарок! Смотрите, что дарят новорожденным в столичном районе Хааберсти

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов пояснил, что представитель ребенка должен прийти за ложечкой в управу района. „Родившимся в 2024 году и зарегистрированным в Хааберсти детям поздравительная открытка, годовой абонемент в Эстонский музей под открытым небом и купон на скидку в магазин Nordbaby будут доставлены прямо в почтовый ящик“, - сказал старейшина.

Директор по развитию Эстонского музея под открытым небом Эвелин Вярк заявила, что Хааберсти — это развивающийся район, с которым хочет идти в ногу и Эстонский музей под открытым небом. „У нас живут прекрасные люди, которые заботятся о окружающей среде и обществе, и которых мы приглашаем посетить наш местный музей. У музея есть определенная цель - передавать эстонское культурное наследие, а дети — это наше будущее! Направляя и участвуя в обучении вместе с ними, мы обеспечиваем качество нашего собственного будущего“, - сказала директор по развитию, добавив, что Эстонский музей под открытым небом является единственным музеем в районе Хааберсти, и наша цель - внести больший вклад в благополучие общины. „Из этого родилось решение с 2024 года дарить каждой семье нового жителя Хааберсти годовой абонемент в Эстонский музей под открытым небом. Таким образом, мы даем семьям возможность посещать музей хоть каждый день“, - заключила Вярк.