Отличный подарок! Смотрите, что дарят новорожденным в столичном районе Хааберсти(3)
У управы столичного района Хааберсти традиция поздравлять семью новорожденного поздравительной открыткой и дарить детскую ложечку с гравировкой герба района. С этого года Эстонский музей под открытым небом также дарит каждой семье нового жителя Хааберсти годовой абонемент на музей.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов пояснил, что представитель ребенка должен прийти за ложечкой в управу района. „Родившимся в 2024 году и зарегистрированным в Хааберсти детям поздравительная открытка, годовой абонемент в Эстонский музей под открытым небом и купон на скидку в магазин Nordbaby будут доставлены прямо в почтовый ящик“, - сказал старейшина.
Директор по развитию Эстонского музея под открытым небом Эвелин Вярк заявила, что Хааберсти — это развивающийся район, с которым хочет идти в ногу и Эстонский музей под открытым небом. „У нас живут прекрасные люди, которые заботятся о окружающей среде и обществе, и которых мы приглашаем посетить наш местный музей. У музея есть определенная цель - передавать эстонское культурное наследие, а дети — это наше будущее! Направляя и участвуя в обучении вместе с ними, мы обеспечиваем качество нашего собственного будущего“, - сказала директор по развитию, добавив, что Эстонский музей под открытым небом является единственным музеем в районе Хааберсти, и наша цель - внести больший вклад в благополучие общины. „Из этого родилось решение с 2024 года дарить каждой семье нового жителя Хааберсти годовой абонемент в Эстонский музей под открытым небом. Таким образом, мы даем семьям возможность посещать музей хоть каждый день“, - заключила Вярк.
По данным регистра народонаселения, в 2023 году в Хааберсти родилось 417 детей.