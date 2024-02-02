02.02.2024, 07:30
ФОТО | Мечта любого автомобилиста: на грандиозной вечеринке в Ноблесснере представили новый полностью электрический внедорожник Volvo
Компания Info-Auto представила в столичном квартале Ноблесснер новый полностью электрический автомобиль Volvo EX30 - на данный момент это самый маленький внедорожник скандинавской автомобильной марки, базовая цена которого начинается от 39 000 евро.
На грандиозную вечеринку по случаю презентации нового автомобиля Volvo пришло много гостей. Среди гостей были, например, замечены епископ Эстонской лютеранской церкви Урмас Вийлма и хореограф Ингмар Йыэла.
Развлекала публику певица Рита Рэй, удостоенная звания лучшей артистки на прошлогоднем гала-концерте Эстонской музыкальной премии. Вечер вели Саара Пиус и Вальтер Соосалу.