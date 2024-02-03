Бывший дворецкий: Карл III отречется от престола через 10 лет в пользу принца Уильяма(3)
Британский король Карл III отречется от престола через 10 лет, чтобы освободить трон для принца Уильяма, заявил бывший королевский дворецкий Пол Баррелл.
Баррелл, работавший при принцессе Диане более 10 лет до ее гибели в 1997 году, заявил в разговоре с New York Post, что 75-летний монарх хочет пораньше отказаться от трона, чтобы освободить место для Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.
„Думаю, король и королева посвятят этой работе 10 лет, - сказал Баррелл, добавив, что у главы престола есть 10-летний план. - Не думаю, что он захочет продолжать оставаться королем, когда монархи Европы обнаружили, что могут передать свои полномочия наследникам и наслаждаются этим“.
По его словам, Елизавета II никогда бы так не поступила - она принадлежит к другому поколению, и вся ее жизнь была построена на том, чтобы быть монархом. Но нынешний король будет точно знать, что делать, и, взяв пример с принца Филиппа, скажет: „Я сделал достаточно“ и займется тем, что ему по душе. А страна, уверен бывший дворецкий, с радостью примет молодых короля и королеву.
Прогноз Баррелла перекликается с масштабными перестановками в королевской семье Дании, произошедшими в этом году. 83-летняя королева Маргрете II объявила об отречении от престола 31 декабря, а 14 января передала бразды правления своему сыну - кронпринцу Фредерику.
Экс-дворецкий также предрекает большой тур для Уильяма и Кейт в конце этого года, если она будет чувствовать себя хорошо (недавно принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости). „Кейт - слишком большая ценность для королевской семьи, чтобы потерять ее, она - будущее семьи, - говорит Пол Баррелл. - Они очень дружны и сплочены. У короля есть план, он хотел бы видеть своего сына коронованным. Кто бы не хотел увидеть, как его сын достигнет вершины своей карьеры?“