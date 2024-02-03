Бывший дворецкий: Карл III отречется от престола через 10 лет в пользу принца Уильяма

Баррелл, работавший при принцессе Диане более 10 лет до ее гибели в 1997 году, заявил в разговоре с New York Post, что 75-летний монарх хочет пораньше отказаться от трона, чтобы освободить место для Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

„Думаю, король и королева посвятят этой работе 10 лет, - сказал Баррелл, добавив, что у главы престола есть 10-летний план. - Не думаю, что он захочет продолжать оставаться королем, когда монархи Европы обнаружили, что могут передать свои полномочия наследникам и наслаждаются этим“.

По его словам, Елизавета II никогда бы так не поступила - она принадлежит к другому поколению, и вся ее жизнь была построена на том, чтобы быть монархом. Но нынешний король будет точно знать, что делать, и, взяв пример с принца Филиппа, скажет: „Я сделал достаточно“ и займется тем, что ему по душе. А страна, уверен бывший дворецкий, с радостью примет молодых короля и королеву.

Прогноз Баррелла перекликается с масштабными перестановками в королевской семье Дании, произошедшими в этом году. 83-летняя королева Маргрете II объявила об отречении от престола 31 декабря, а 14 января передала бразды правления своему сыну - кронпринцу Фредерику.

Экс-дворецкий также предрекает большой тур для Уильяма и Кейт в конце этого года, если она будет чувствовать себя хорошо (недавно принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости). „Кейт - слишком большая ценность для королевской семьи, чтобы потерять ее, она - будущее семьи, - говорит Пол Баррелл. - Они очень дружны и сплочены. У короля есть план, он хотел бы видеть своего сына коронованным. Кто бы не хотел увидеть, как его сын достигнет вершины своей карьеры?“