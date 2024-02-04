Айтишник женится на девушке, с которой год общалась нейросеть ChatGPT – та не заметила подмены
Услышав об этой истории, сложно представить, что она произошла в реальной жизни. Woman.ru рассказал, как неудачные отношения побудили мужчину создать идеальную систему, которая искала для него девушек, общалась с ними, отбирала лучших и даже помогла сделать предложение той самой.
Об Александре Жданове впервые заговорили в Сети в феврале прошлого года. Тогда молодой человек признался, что смог успешно защитить диплом, написанный искусственным интеллектом. Как оказалось, все это время он не сидел без дела и занимался новым проектом, связанным с ChatGPT. В этот раз с помощью нейросети он решил найти себе девушку.
Все началось несколько лет назад, когда его отвергла возлюбленная, с которой Александр состоял (по его словам) в отношениях два года. В один из дней она призналась ему, что встретила того самого мужчину и у них завязался роман.
С момента расставания прошло несколько месяцев, и тогда Жданов понял, что готов вновь искать свою любовь. Но было несколько „но“. Во-первых, айтишник понял, что это сложно и долго, а он хочет успевать работать, заниматься хобби, учиться и общаться с людьми. Поэтому ему в голову пришла гениальная идея: вновь воспользоваться ChatGPT.
На создание идеально обученной для этой цели нейросети у него ушло немало времени. Постепенно, через пробы и ошибки он добился того, что ИИ (искусственный интеллект. — прим.) начал отбирать из миллионов девушек только тех, кто подходил под его параметры. Например, кандидатки без анкеты, с одним фото, с выпяченной грудью, с цветами в кадре, надписью: „Здесь не общаюсь, пиши в…“, верующие, указавшие свой знак зодиака, безработные и живущие дальше 20 км сразу отсеивались программой. Также был установлен специальный фильтр с распознаванием лиц.
Затем ChatGPT начинал общаться с ними в сервисах онлайн-знакомств. Однако и тут появилась загвоздка. Порой нейросеть приглашала девушек на встречи в Битцевский лес, и общение тут же прекращалось. Также в большинстве случаев, понимая, что им отвечает компьютер, после 4–5 сообщений диалог заканчивался. А если нет, то это происходило, когда бот начинал повторять одну и ту же информацию или задавать повторно глупые вопросы.
Спустя время Александр настроил все так, что в спорных моментах ему приходили уведомления от ИИ, и он вручную корректировал сообщения и стиль ведения диалога. Случалось, что нейросеть звала нескольких кандидаток на свидание в один и тот же день и назначала одинаковое время. При этом забывала оповестить своего „хозяина“, что пообещала ей при встрече цветы, шоколад или еще какие-либо подарки. Получалось неловко, ведь на дейтинг он приходил лично. Чтобы быть в курсе всего, он настроил программу так, что перед встречей с той или иной дамой она выдавала краткий пересказ всего их диалога.
За долгие месяцы мужчина таким образом пообщался с 5279 девушками. С некоторыми он ходил на свидания и вел себя так, как ему рекомендовал ИИ, хотя дальше 3 встреч обычно не заходило. Но вскоре случилось чудо — он нашел Карину. С того самого момента общение с другими красотками прекратилось, а спустя время потребность в использовании ChatGPT пропала. У них были идеальные отношения. Карина веселая, умная, работала с банковскими рисками и постоянно звала его в различные путешествия. Казалось бы, тут должен быть счастливый финал. Но только не в случае с Александром.
Как и в любых отношениях, у пары начались ссоры, а айтишник уже не знал, как самостоятельно от них избавиться. Тогда он создал новую версию.
Так их общение продлилось около года. В конце концов Александр решил сделать девушке предложение — с помощью ИИ Жданов разработал три подробных плана, а затем реализовал последний из них и добился согласия Карины. Только после этого он признался ей во всем происходящем. И, кажется, девушка приняла это.
Рассказ Жданова в социальной сети вызвал настоящий резонанс. Даже несмотря на то что он все же признался Карине, многие раскритиковали его за такой подход. Теперь ему пишут, что его брак с идеальной девушкой не пройдет проверку временем. Однако он лишь смеется над такими комментариями.
„Как айтишник жену выбирал“, „Кто-то посчитает это новым способом решения старой проблемы, но я считаю, что у тебя ничего не получится. Твой подход циничный, а метод несправедливый по отношению к потенциальной партнерше“, „Даю вашему браку не больше года. Бедная девочка“, „Соболезную Карине, не повезло. Надеюсь, она не слишком много времени потратит на тебя, прежде чем поймет, что у тебя фляга свистит“, „Смешно, конечно, но если история не выдуманная, то очень потребительски и цинично“, „Это, прям, тянет на рекорд 2024 года в номинации „Самое потребительское отношение к другим людям““, „Бот-помощник, особенно анализирующий ответы и напоминающий чаще писать, — это круто. Но в целом потребительский подход к общению — уже не так круто“, — осуждают Александра в Сети.