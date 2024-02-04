Об Александре Жданове впервые заговорили в Сети в феврале прошлого года. Тогда молодой человек признался, что смог успешно защитить диплом, написанный искусственным интеллектом. Как оказалось, все это время он не сидел без дела и занимался новым проектом, связанным с ChatGPT. В этот раз с помощью нейросети он решил найти себе девушку.

Все началось несколько лет назад, когда его отвергла возлюбленная, с которой Александр состоял (по его словам) в отношениях два года. В один из дней она призналась ему, что встретила того самого мужчину и у них завязался роман.

„Для меня важна эмоциональная поддержка, тактильность, романтика, ощущение безопасности. Этот человек нашел пути это обеспечить в комфортной мне обстановке. К тебе как к человеку я отношусь замечательно. Почему это с моей стороны не привело к буре эмоций и желанию чего-то большего: иногда я забываю, что ты живой человек. Ощущение, что ты всегда добрый, веселый, выспавшийся, все знаешь. Быть всем удобным и нейтральным лично мне в роль парня не вписывается. Ни разу не было какого-то стоического решения или прямых слов, эмоций, я в целом даже не знала, что мы встречаемся“, — объяснилась перед ним бывшая избранница.

С момента расставания прошло несколько месяцев, и тогда Жданов понял, что готов вновь искать свою любовь. Но было несколько „но“. Во-первых, айтишник понял, что это сложно и долго, а он хочет успевать работать, заниматься хобби, учиться и общаться с людьми. Поэтому ему в голову пришла гениальная идея: вновь воспользоваться ChatGPT.

На создание идеально обученной для этой цели нейросети у него ушло немало времени. Постепенно, через пробы и ошибки он добился того, что ИИ (искусственный интеллект. — прим.) начал отбирать из миллионов девушек только тех, кто подходил под его параметры. Например, кандидатки без анкеты, с одним фото, с выпяченной грудью, с цветами в кадре, надписью: ﻿﻿„Здесь не общаюсь, пиши в…“, верующие, указавшие свой знак зодиака, безработные и живущие дальше 20 км сразу отсеивались программой. Также был установлен специальный фильтр с распознаванием лиц.

Затем ChatGPT начинал общаться с ними в сервисах онлайн-знакомств. Однако и тут появилась загвоздка. Порой нейросеть приглашала девушек на встречи в Битцевский лес, и общение тут же прекращалось. Также в большинстве случаев, понимая, что им отвечает компьютер, после 4–5 сообщений диалог заканчивался. А если нет, то это происходило, когда бот начинал повторять одну и ту же информацию или задавать повторно глупые вопросы.