А не сходить ли в баню? Обзор лучших бань Таллинна
Объявленный годом сауны 2023 год закончился, но народная любовь к бане не ограничивается временными рамками – банные традиции живы и уходят корнями в далекое прошлое. О плюсах парной написано много, а суть сводится к одному, о чем когда-то сказал Петр Великий: „Баня – лучшее средство поправить свое здоровье“. „МК-Эстония“ выяснила, как влияет на нас пар и жар, кому сауна противопоказана и какие парные предлагают свои услуги в Таллинне.
Какая бы баня ни была – русская, финская, турецкая или японская – ее отличает определенная ритуальность. Это продуманное (даже вдумчивое) действо, строгая последовательность и почти математическая точность исполнения.
Разогреться, распариться, пропотеть, повторить. Плеснуть, „добавить парку“ – но не залить. Если веник – то тщательно подготовленный (и вовремя заготовленный, что важно). Правильное сочетание температуры и влажности – непременное условие комфортного самочувствия. Легкий пар – тот самый, благодаря которому расслабляешься, отключаешься, перерождаешься.
Напарят от души
Разновидностей бани – множество. Но самой сбалансированной для самочувствия, самой комфортной считается русская. Та баня, которую знатоки считают правильной.
„Температура в парилке должна быть 60–70 градусов и влажность 40–50 процентов, при таком сочетании парились в старину наши предки, и это было грамотно. Дыхательные пути не обжигает, и происходит обильное потоотделение“, – рассказывает банщик, парильщик и массажист Владимир Завьялов, у которого банного стажа более 40 лет.
К слову, профессия парильщика, или пармейстера, как сейчас модно говорить, известная с IX века, сейчас переживает второе рождение – все чаще люди обращаются к услугам профессионалов в парной.
„В Таллинне услугами грамотного парильщика пользуются люди, знающие толк в банных процедурах, – говорит Владимир Завьялов. – В большей степени – спортсмены, а также те, кого в детстве приучили к парению в бане. Как правило, эти люди имеют большой банный опыт“.
Парильщик знает все о паре, жаре и их воздействии на человека.
„Главное в парилке – создать дух, атмосферу, где люди чувствуют себя комфортно“, – поясняет специалист.
Пармейстер отвечает также и за оздоровление, восстановление сил посетителей парной. Знает, как пользоваться вениками, владеет навыками фитотерапии, может даже массаж сделать. И, главное, чувствует клиента.
В общественных банях при желании можно купить веники – березовые, эвкалиптовые. Но у парильщика другой подход.
„Веники – это инструмент, я всегда прихожу со своими и заготавливаю их летом тоже сам“, – отмечает Владимир Завьялов.
Лечит или калечит
Как говорится в „Русском лечебнике“ – приложении к „Домострою“, написанном в XVI веке: „Кто захочет сильно пропотеть в бане, пусть до бани не пьет. Банный пар от многого лечит, как уверяют знатоки, потому что пар размягчает нутро и отворяет поры, и накопившийся вредный пот изгоняет…“.
„Баня укрепляет иммунитет, улучшает работу легких и сердечно-сосудистой системы, ускоряет обмен веществ, способствует очищению кожи и помогает бороться со стрессом, – рассказывает врач неотложной помощи Таллиннской региональной больницы Евгений Щаслывый. – Исследования показали, что у людей, которые посещают баню, риск развития гипертонической болезни ниже, чем у тех, кто в баню не ходит“.
Он добавляет, что контрастные процедуры нормализуют циркуляцию крови и помогают при нарушениях капиллярного кровообращения – это отличная профилактика инфарктов и инсультов.
В бани ходят не только мыться, но и красоту поддержать. Многие берут с собой в баню разные средства для ухода за кожей и волосами – мед, соль, масла.
„Считается, что для сухой кожи больше подходит хаммам, для жирной – финская сауна, – дополняет Евгений Щаслывый. – Высокая температура открывает поры, в сочетании с влажностью делает кожу более увлажненной и упругой“.
Некоторые исследования показали, что регулярное посещение парной помогает уменьшить акне и решает проблемы с кожей. Но не все. Евгений Щаслывый уточняет, что при псориазе баня допускается лишь в том случае, если болезнь находится в стадии ремиссии, а при экземе и вовсе противопоказано париться.
„Нельзя посещать баню в острой фазе любой болезни, так как баня стимулирует метаболические процессы и углубляет течение заболевания, – объясняет доктор. – Специалисты рекомендуют парную для укрепления организма после перенесенных инфекций, например после ОРВИ – это помогает восстановить иммунитет. Но только после болезни. При острых респираторных заболеваниях – бронхите, пневмонии, а также с COVID – в баню категорически ходить нельзя“.
Опасный жар
„Не навреди“ – старейший принцип медицинской этики. Он как нельзя лучше подходит для бани. Как у любого лекарства, здесь есть ограничения, о которых нужно знать тому, кто собирается хорошенько пропотеть.
Идеальный вариант – проконсультироваться со своим врачом. Но главные противопоказания для парения: гипертоническая болезнь, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания, онкология.
„Не рекомендуется ходить в баню людям с эпилепсией, болезнью Паркинсона, с острыми воспалительными процессами центральной нервной системы“, – подчеркивает доктор.
Детям парная разрешена в малых дозах – поскольку механизм терморегуляции еще не сформирован. И только под присмотром родителей.
Важно: баня несовместима с алкоголем.
„Опираясь на статистику и личный опыт, могу сказать, что чаще всего с травмами или другими проблемами со здоровьем после посещения бани поступают дети, пожилые и люди в состоянии алкогольного опьянения. Пациентов с травмами, полученными в сауне, по выходным гораздо больше, чем в будние дни, – рассказывает доктор Щаслывый. – Бывает, нарушается координация, реакция – человек может оступиться или поскользнуться. Случалось, люди падали на печку, получали ожоги второй и третьей степени. Или проблемы с сердцем. Лет десять назад я работал в СПА-центре спасателем. В одну из смен пожилому человеку стало плохо в бане, после чего у него произошла остановка сердца. Спасатели успели среагировать, оказали первую помощь и вызвали скорую“.
————————
8 банных правил
1. Прежде чем поддать пару, спросите разрешения у других посетителей. Если вы сами против повышения температуры, то не стесняйтесь сказать об этом.
2. Не принято оставлять в парной свои полотенце или простыню.
3. В парной не следует разговаривать и тем более шуметь – это зона тишины.
4. Разделяйте застолье и баню. Возможен лишь легкий перекус овощами или фруктами как минимум за час до парения.
5. Сидеть в парной слишком долго опасно.
6. Пить лучше воду, травяные отвары или чай (зеленый). Алкоголь употреблять ни в коем случае нельзя.
7. В бане полезнее лежать, чем сидеть или стоять. Имейте в виду – на нижней полке нагрев меньше.
8. Нырять в прорубь, обливаться ледяной водой или прыгать в бассейн после парной можно только подготовленным людям. Новичкам безопаснее начать с прохладного душа.
————————
Горячие точки города
По данным сайта sauna2023.ee, в Эстонии насчитывается более 200 парных. Баней в Эстонии редко кого можно удивить – небольшие сауны есть в фитнес-клубах, банные комплексы – в СПА-центрах.
Столичные бани можно условно разделить на общественные и приватные, рассчитанные на частные посещения. Общественные бани также предназначены для тех, у кого дома нет возможности помыться по тем или иным причинам.
Ласнамяэ
Экосауна
Муниципальная общественная баня на улице Паэ. Два отделения – мужское и женское, есть почасовой душ. Как в мужской, так и в женской части имеются две разные бани, парилка и паровая баня. В специальных тазах – шайках – можно запарить веник. Выход из помывочной – на закрытую террасу.
Цена (за 2,5 часа) зависит от дня и времени посещения.
Стоимость:
Пн.–чт. , с 11:00 до 20:00 – 6,50 евро;
Пт.–вс. , с 11:00 до 21:00 – 8,50 евро.
Для пенсионеров и детей от 6 до 17 лет:
Пн.–чт. , с 11:00 до 16:00 – 4 евро;
Пт.–вс. , с 11:00 до 16:00 – 6,50 евро.
За каждые дополнительные полчаса прибавляется по 2 евро за человека.
Закрыта по средам.
Телефон: 675 0091.
Комплекс LKS
Включает в себя баню на дровах, хаммам и джакузи. Минимальное время аренды – 2 часа.
Стоимость
Пн.–чт.: 2–4 часа – 50 евро/час; 5–7 часов – 48 евро/час.
Пт.–вс.: 8–10 часов – 45 евро/час; от 10 часов – 40 евро/час.
Телефон: 59823288
Кесклинн
Сауна на Рауа
Одна из самых старых и самых популярных бань в городе, работает с 1939 года. В сауне есть почасовые души и ванны, а также небольшой бассейн и солярий.
Время работы:
общественные бани открыты во вторник и среду с 11:00 до 20:00, в четверг и воскресенье – с 12:00 до 20:00.
Почасовые – открыты в понедельник, среду и воскресенье с 11:00 до 21:00, во вторник и субботу – с 11.00 до 02.00.
Есть перерыв на обед, когда закрыта касса: с 15:15 до 15:45.
Закрыта по понедельникам.
Стоимость:
Вт.–ср. – 8 евро;
Чт.–вс. – 10 евро.
Для пенсионеров:
Вт.–ср., с 11:00 до 15:00 – 4,5 евро;
Чт.–пт. , с 12.00 до 15.00 – 5,5 евро.
Для детей:
С 7 до 17 лет – 5,50 евро.
До 6 лет – бесплатно.
Телефон: 622 9495.
Парная на Тартуском шоссе
Старинная баня, которая работает с 1882 года – здесь парятся в исторических интерьерах.
Время работы мужского отделения: Пн., вт. , чт. , пт. , сб., вс. – с 10:00 до 21:00.
Время работы женского отделения: Пн., пт. , вс. – с 10:00 до 21:00.
Закрыта по средам.
Стоимость:
мужская баня – 12 евро, женская – 10 евро.
Для пенсионеров:
по будням с 10:00 до 15:00 – 5 евро;
по будням с 15:00 до 21:00 – 7 евро;
по выходным – 7 евро.
Для детей:
С 6 до 17 – 5 евро.
До 5 лет – бесплатно.
Телефон: 601 0419.
Нымме
Банно-спортивное здание на ул. Валдеку
Это также муниципальная баня. На первом этаже – 60-местная сауна, два отделения – мужское и женское. На втором этаже – тренажерные залы. В сауну можно брать с собой веник.
Время работы:
Пн.–вс. с 15:00 до 22:00.
Стоимость:
Двухчасовой билет – 6 евро.
Для детей от 8 лет и пенсионеров:
Пн. – чт. – 3 евро;
Пт. – вс. – 4 евро.
Телефон: 645 7320.
Пыхья-Таллинн
Сауна „Логи“
Находится на берегу у Горхолла, зимой рядом с ней можно „моржевать“ в море. Построена по инициативе местной общины и с помощью добровольцев. Топится дровами.
Время работы:
Пятница – с 16:00 до 20:00.
Суббота – женский день, с 13:00 до 17:00.
Воскресенье – с 13:00 до 17:00.
Стоимость:
Полный билет – 6 евро.
Для учащихся и пенсионеров – 4 евро.
Дошкольники – бесплатно.
Сауна-бар Heldeke
Традиционная сауна и бар, в котором проводятся развлекательные вечера (в основном стенд-ап). Находится в Каламая.
Время работы:
Среда-воскресенье (банные вечера): с 17:30 до 19:30; с 20:00 до 22:00.
Стоимость:
билет в сауну – 7,50 евро.
Билеты на концерты продаются отдельно.
Сауна „Иглу“
Домики-сауны в районе порта Ноблесснер, которые можно арендовать для компании. Одна баня рассчитана на 10 человек.
Есть выход к морю – можно искупаться после парной.
Время работы:
с 11:00 до 23:00.
Стоимость:
1 час аренды – 85 евро.
Mинимальное время бронирования – 2 часа.
Телефон: 5678 2591
Сауна Kalma
Баня на дровах только на мужской половине. Там же находится турецкая парная.
В женской части – баня электрическая, зато есть небольшой бассейн и камин в гардеробной. К тому же женская баня дешевле.
Есть также две бани с возможностью почасовой аренды (25 евро/час – для компании из 4 человек; если больше, то прибавляется по 4 евро с человека)
Время работы:
Пн.–пт. – с 11:00 до 22:00.
Сб., вс. – с 10:00 до 23:00
Стоимость, мужское отделение:
Пн., вт. , ср., чт. – 15 евро.
Пт. , сб., вс. – 18 евро.
Студентам – 12 евро.
Стоимость, женское отделение:
Пн., вт. , ср., чт. – 12 евро.
Пт. , сб., вс. – 15 евро.
Студентам – 10 евро.
Для пенсионеров (пн., вт. , ср., чт. с 11:00 до 15:00) – 9 евро.
Дети с 8 до 18 лет – 7 евро.
Телефон: 627 1811.
Сауна Lennusulps
Сезонная сауна для любителей зимнего плавания и закаливания, открыта с конца октября по апрель. Находится в Летной гавани.
Время работы:
Вт.–чт. , с 7:00 до 22:00;
Сб. – с 11:00 до 15:00;
Вс. – с 11:00 до 20:00.
Стоимость:
Билет – 6 евро,
для детей и учащихся – 5 евро.
Телефон: 5561 9442
Сауна „Ристику“
Парная с дровяной печью находится в Копли. Вмещает до 20 человек, в сауне одновременно могут находиться 6–7 человек. Сдается только посуточно в аренду – с 16:00 до 11:00 следующего дня.
Стоимость:
С июля по август по пятницам, субботам и в день накануне госпраздников – 150 евро.
С сентября до мая по пятницам, субботам и в день накануне госпраздников – 180 евро.
Круглый год с воскресенья по четверг (за исключением дня накануне госпраздника) – 130 евро.
Предварительная растопка бани – 30 евро.
Баня на Туулемаа
Это, пожалуй, самая недорогая общественная парная в городе.
Мужское и женское отделение. Одновременно могут париться 18 мужчин и 12 женщин. Есть кафе.
Время работы:
Пн., вт. , пт. , сб. – с 12:00 до 18:00.
Стоимость:
Обычный билет – 3,50 евро.
Для постояльцев социального дома – 2,40 евро.
Дети до 7 лет – бесплатно.
Какумяэ
Банный комплекс Hetke
По определенным дням здесь проводятся открытые банные сессии. Также можно арендовать сауну для компании.
Стоимость:
Участие в банной сессии – 25 евро.
Дети до 14 лет – 10 евро.
Частная аренда:
2 часа аренды маленькой бани на дровах – 185 евро (за 2 часа, не более 5 человек).
2 часа аренды большой бани на дровах – 225 евро (за 2 часа, не более 7 человек).
Телефон: 505 5033.