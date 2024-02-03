А не сходить ли в баню? Обзор лучших бань Таллинна

„Веники – это инструмент, я всегда прихожу со своими и заготавливаю их летом тоже сам“, – отмечает Владимир Завьялов.

В общественных банях при желании можно купить веники – березовые, эвкалиптовые. Но у парильщика другой подход.

Пармейстер отвечает также и за оздоровление, восстановление сил посетителей парной. Знает, как пользоваться вениками, владеет навыками фитотерапии, может даже массаж сделать. И, главное, чувствует клиента.

„Главное в парилке – создать дух, атмосферу, где люди чувствуют себя комфортно“, – поясняет специалист.

Парильщик знает все о паре, жаре и их воздействии на человека.

„В Таллинне услугами грамотного парильщика пользуются люди, знающие толк в банных процедурах, – говорит Владимир Завьялов. – В большей степени – спортсмены, а также те, кого в детстве приучили к парению в бане. Как правило, эти люди имеют большой банный опыт“.

К слову, профессия парильщика, или пармейстера, как сейчас модно говорить, известная с IX века, сейчас переживает второе рождение – все чаще люди обращаются к услугам профессионалов в парной.

„Температура в парилке должна быть 60–70 градусов и влажность 40–50 процентов, при таком сочетании парились в старину наши предки, и это было грамотно. Дыхательные пути не обжигает, и происходит обильное потоотделение“, – рассказывает банщик, парильщик и массажист Владимир Завьялов, у которого банного стажа более 40 лет.

Разновидностей бани – множество. Но самой сбалансированной для самочувствия, самой комфортной считается русская. Та баня, которую знатоки считают правильной.

Разогреться, распариться, пропотеть, повторить. Плеснуть, „добавить парку“ – но не залить. Если веник – то тщательно подготовленный (и вовремя заготовленный, что важно). Правильное сочетание температуры и влажности – непременное условие комфортного самочувствия. Легкий пар – тот самый, благодаря которому расслабляешься, отключаешься, перерождаешься.

Какая бы баня ни была – русская, финская, турецкая или японская – ее отличает определенная ритуальность. Это продуманное (даже вдумчивое) действо, строгая последовательность и почти математическая точность исполнения.

„Не навреди“ – старейший принцип медицинской этики. Он как нельзя лучше подходит для бани. Как у любого лекарства, здесь есть ограничения, о которых нужно знать тому, кто собирается хорошенько пропотеть.

„Нельзя посещать баню в острой фазе любой болезни, так как баня стимулирует метаболические процессы и углубляет течение заболевания, – объясняет доктор. – Специалисты рекомендуют парную для укрепления организма после перенесенных инфекций, например после ОРВИ – это помогает восстановить иммунитет. Но только после болезни. При острых респираторных заболеваниях – бронхите, пневмонии, а также с COVID – в баню категорически ходить нельзя“.

Некоторые исследования показали, что регулярное посещение парной помогает уменьшить акне и решает проблемы с кожей. Но не все. Евгений Щаслывый уточняет, что при псориазе баня допускается лишь в том случае, если болезнь находится в стадии ремиссии, а при экземе и вовсе противопоказано париться.

„Считается, что для сухой кожи больше подходит хаммам, для жирной – финская сауна, – дополняет Евгений Щаслывый. – Высокая температура открывает поры, в сочетании с влажностью делает кожу более увлажненной и упругой“.

В бани ходят не только мыться, но и красоту поддержать. Многие берут с собой в баню разные средства для ухода за кожей и волосами – мед, соль, масла.

Он добавляет, что контрастные процедуры нормализуют циркуляцию крови и помогают при нарушениях капиллярного кровообращения – это отличная профилактика инфарктов и инсультов.

„Баня укрепляет иммунитет, улучшает работу легких и сердечно-сосудистой системы, ускоряет обмен веществ, способствует очищению кожи и помогает бороться со стрессом, – рассказывает врач неотложной помощи Таллиннской региональной больницы Евгений Щаслывый. – Исследования показали, что у людей, которые посещают баню, риск развития гипертонической болезни ниже, чем у тех, кто в баню не ходит“.

Как говорится в „Русском лечебнике“ – приложении к „Домострою“, написанном в XVI веке: „Кто захочет сильно пропотеть в бане, пусть до бани не пьет. Банный пар от многого лечит, как уверяют знатоки, потому что пар размягчает нутро и отворяет поры, и накопившийся вредный пот изгоняет…“.

Идеальный вариант – проконсультироваться со своим врачом. Но главные противопоказания для парения: гипертоническая болезнь, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания, онкология.

„Не рекомендуется ходить в баню людям с эпилепсией, болезнью Паркинсона, с острыми воспалительными процессами центральной нервной системы“, – подчеркивает доктор.

Детям парная разрешена в малых дозах – поскольку механизм терморегуляции еще не сформирован. И только под присмотром родителей.

Важно: баня несовместима с алкоголем.

„Опираясь на статистику и личный опыт, могу сказать, что чаще всего с травмами или другими проблемами со здоровьем после посещения бани поступают дети, пожилые и люди в состоянии алкогольного опьянения. Пациентов с травмами, полученными в сауне, по выходным гораздо больше, чем в будние дни, – рассказывает доктор Щаслывый. – Бывает, нарушается координация, реакция – человек может оступиться или поскользнуться. Случалось, люди падали на печку, получали ожоги второй и третьей степени. Или проблемы с сердцем. Лет десять назад я работал в СПА-центре спасателем. В одну из смен пожилому человеку стало плохо в бане, после чего у него произошла остановка сердца. Спасатели успели среагировать, оказали первую помощь и вызвали скорую“.

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8 банных правил

1. Прежде чем поддать пару, спросите разрешения у других посетителей. Если вы сами против повышения температуры, то не стесняйтесь сказать об этом.

2. Не принято оставлять в парной свои полотенце или простыню.

3. В парной не следует разговаривать и тем более шуметь – это зона тишины.

4. Разделяйте застолье и баню. Возможен лишь легкий перекус овощами или фруктами как минимум за час до парения.

5. Сидеть в парной слишком долго опасно.

6. Пить лучше воду, травяные отвары или чай (зеленый). Алкоголь употреблять ни в коем случае нельзя.

7. В бане полезнее лежать, чем сидеть или стоять. Имейте в виду – на нижней полке нагрев меньше.