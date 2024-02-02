Снят на российские деньги, но режиссером с антивоенной позицией: покажут ли в эстонских кинотеатрах новый фильм „Мастер и Маргарита“?

В России активно обсуждают антивоенную позицию режиссера „Мастера и Маргариты“ Михаила Локшина и тот факт, что деньги на картину выделил российский государственный Фонд кино. Все дело в том, что проект начался еще до вторжения России в Украину, а фильм вышел уже после событий февраля 2022 года, когда режиссер выступил против войны. Теперь против Локшина даже требуют возбудить уголовное дело. Читайте подробнее здесь.

В фильме также снялась дочь переехавшей в Эстонию Юлии Ауг - Полина Ауг. В новой экранизации романа „Мастер и Маргарита“ она исполнила роль Геллы, вампирши из свиты Воланда.

Так что же, смогут ли жители Эстонии посмотреть новый фильм на местных киноэкранах? RusDelfi обратился к сети кинотеатров Apollo с этим вопросом, а также поинтересовался, на каких условиях было бы возможно выпустить этот фильм в прокат в Эстонии.

Руководитель по продажам и маркетингу Apollo Kino Маарья Каалеп сообщила, что Apollo все же не планирует показывать российский фильм „Мастер и Маргарита“.

„В своих кинотеатрах мы не показываем российские фильмы, так как в Украине продолжается война и в отношении РФ по-прежнему действуют санкции. Это фильм, создание которого поддержало Российское Государство, поэтому ни у сети кинотеатров Apollo, ни у какого-либо кинопрокатчика нет в планах показывать этот фильм в Эстонии“, - пояснила Каалеп.