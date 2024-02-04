"Выпустите свинью", или Как немецкий язык оскорбляет животных

Фразеологизм „Ein Hühnchen rupfen“ („ощипать курочку“) означает в немецком языке „уладить спор“. Раньше процедура ощипывания не была автоматизирована и отнимала много времени, позволяя одновременно обсудить самые разные вопросы, в том числе острые. Обстоятельный разговор можно провести и в более спокойных условиях, говорят эксперты, и предлагают „закрутить виноградные листья“ („Weinblätter rollen“), ведь подобное занятие тоже длится долго.

Немецкая поговорка „Da steppt der Bär“ („там медведь танцует“) должна вызывать у слушателей предвкушение занимательного или грандиозного предстоящего мероприятия. Выражение это идет от ярмарочных традиций, где медведей раньше заставляли танцевать на потеху публике. Самим животным подобные трюки, конечно, не казались забавным времяпрепровождением. В раннем возрасте медведей усмиряли, им продевали в нос кольцо, позволявшее контролировать их движения!

Это явление „почти во всех отношениях можно сравнить с расизмом и сексизмом, за исключением того, что жертвами дискриминации становятся животные, а не люди“, указывает эколингвист Райнхард Хойбергер (Reinhard Heuberger) из университета Инсбрука в беседе c изданием Die Welt. Однако в последние десятилетия культурные изменения медленно, но происходят, добавляет эксперт. Какие же нововведения предлагают в PETA? Превратить фразеологизмы в немецком языке в более дружелюбные по отношению к животному миру!

Могут ли передаваемые от поколения к поколению пословицы и поговорки унижать достоинство? Да, считает немецкое отделение международной организации по защите животных PETA. Некоторые из поговорок дискриминируют живых существ по признаку их биологического вида, убеждены зоозащитники. Они даже ввели новый термин - „спешисизм“, от английского слова species - „биологический вид“.

Мух заменить на горошины

А как насчет эффективности и возможности выполнить сразу два нужных дела? Немцы в таком случае „убивают двух мух одной мухобойкой“ („Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“), в русском языке предпочитают животных покрупнее - „убить двух зайцев одним выстрелом“.

При этом мух можно с полным правом назвать профессиональными альпинистами, способными ходить даже по самым гладким поверхностям благодаря зазубринам на лапках или особому выделяемому клейкому веществу, напоминают борцы за права животных. Кроме того, эти насекомые обладают превосходным обонянием, поэтому они всегда могут найти лучшие места, чтобы отложить яйца.

Почему бы в таком случае не обратиться к растениям и не „нанизать две горошины на вилку“ („Zwei Erbsen auf eine Gabel laden“)? Именно такой вариант продвигает PETA.

Коровы - образец храбрости

Тот, кто „берет быка за рога“ („Den Stier bei den Hörnern packen“), в трудном деле действует решительно и энергично, начиная с самого важного. Но зоозащитники считают подобное обращение с этим родом полорогих парнокопытных неоправданно жестоким. Выполняя трудную задачу, можно действовать „так же бесстрашно, как мать-корова“ („so furchtlos wie eine Kuhmutter“), говорят эксперты. Ведь известно, что буренки отважно защищают телят.

Порой человек и в отсутствие сложных задач чувствует себя некомфортно, не в своей стихии - иными словами, „Wie ein Fisch auf dem Trockenen“ („словно рыба без воды“). Но такое сравнение крайне некорректно, убеждены зоозащитники. Если живую рыбу вытащить из воды на сушу, она не просто почувствует дискомфорт, а начнет задыхаться и испытывать при этом весьма болезненные ощущения. Так почему бы и людям не говорить в таких ситуациях напрямую о чувстве недомогания или беспомощности, задаются вопросом зоозащитники.