День сурка: по сегодняшнему дню определяли, когда придет весна. Эти признаки всегда сбывались

Считается, что весна будет ранней, если сурок Фил вылезет из норы и не испугается своей тени (будет пасмурно), иначе весны придется ждать еще шесть недель.

Но у нас совсем другая погода и климатические условия. Как быть? У католиков (и православных, живущих по новоюлианскому календарю) сегодня — Сретенье и свои приметы.

Например, в зоопарке „12 месяцев“ Киевской области сурок Викентий проснулся рано. Около двух недель назад он вышел из своего домика и начал гулять по вольеру. Значит, весна в Восточной Европе будет ранней?

Как отмечают сотрудники зоопарка, животное может проснуться раньше, если среднесуточная температура превышает ноль градусов и идет на повышение. Однако вполне вероятно, что сурок может вернуться в спячку, если похолодает.

В Литве в Жагарском региональном парке живет барсук. 25 января в Литве отмечалась середина зимы. В этот день барсук вышел из норы и начал гулять по окрестностям, значит, весна в нашем регионе будет ранней. Это даже сняли на видео.

Сегодня в Эстонии солнечно, переменная облачность, температура 0 градусов. Скорее всего весна будет ранней.