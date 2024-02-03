Леонид Ярмольник отказался получить звание народного артиста на 70-летие, заявив, что это звание обесценилось.

“Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставкой за съемочный день“, - сказал он.

Актер признался, что на его принципиальность в вопросе отказа от почетных званий во многом повлиял пример Владимира Высоцкого. Будучи большой звездой своего времени, никаких наград от государства при жизни он не получал, пишет Strahit.

„Высоцкий был без звания, потому что он Высоцкий, потому что он играет в Театре на Таганке. И он умер просто артистом. Государственную премию он получил посмертно“, — напомнил Ярмольник.