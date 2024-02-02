ПОДКАСТ | Пилот AirBaltic Александр Небылица рассказал, зачем платить за билет на самолет дороже и бывает ли секс на борту

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Зачем платить за билет на самолёт дороже?

По мнению Александра лучше пользоваться услугами хороших авиакомпаний, которые заботятся о своих клиентах. Это цена вашего комфорта. „У многих часто возникает вопрос, а почему мы платим дороже в некоторых авиакомпаниях, чем в лоукостерах? Потому что если в лоукостере у вас отменили рейс и сказали, что следующий будет только через шесть дней, то делайте с этим что хотите. Поэтому за все удобства: за трансфер в аэропорту, за багаж, за быструю регистрацию, за убранный самолёт, за удобный трап, авиакомпания платит за очень много вещей, и каждый бонус влияет на цену за ваш билет“, - говорит Небылица.

Как пилоты относятся к сексу на борту?

Положительно, говорит Небылица. По его словам, есть даже такой клуб „Mile high club“ (рус. „Клуб высотой в милю“), для людей вступивших в половую связь на борту самолета во время полета. „Если уже не терпится, то зачем людей мучить, хотя у моих коллег-бортпроводников тут может быть другое мнение“.

Что делает авиацию такой безопасной?

„Регламент и коммуникация. Каждое действие, каждое слово что-то означает, это всё продумано до мелочей. Есть такое понятие Crew resource management (рус. управление ресурсами экипажа), это помогает авиации избегать авиакатастроф. Авиакатастрофы случаются чаще всего не из-за незнания или неопытности капитана, бывает, что очень опытные капитаны, к сожалению, разбиваются. Дело в грамотной коммуникации между членами экипажа, поэтому каждое действие всегда обсуждается, согласуется с командой. Сейчас благодаря этому безопасность на очень высоком уровне“.

Что посоветуешь слушателям?

Если у вас задерживается или отменяется рейс, то не бойтесь отстаивать свои права! Вам могут выплатить компенсацию или предложить новый рейс. Проверено, это работает.

Таймкоды 00:00 - Начало 00:30 - Представляем нашего гостя 00:57 - Как и где можно познакомиться с пилотом? 01:50 - Пилоты входят в топ-3 по количеству измен на работе, правда ли это? 03:15 - Восхищаемся пилотами 04:00 - Про бизнес авиацию и мировых звезд музыки и футбола 05:10 - Как Александр вёз футбольную команду Челси 06:25 - Лионель Месси тоже был пассажиром Александра 07:25 - Про черный юмор среди пилотов 08:25 - Бывает ли пилотам страшно? 09:05 - Опасный случай, самолёт против погоды в горах 11:05 - „Мы везли очень высокопоставленных российских чиновников“ 13:15 - Про шутливые и объявления пилотов 13:45 - Про неразборчивые объявления командиров 15:00 - Про секс в самолете 16:50 - До сих пор ловят курильщиков в самолете 17:10 - Как Александру быть в роли пассажира AirBaltic 17:55 - Почему в AirBaltic первый класс ничем не отличается от эконома? 19:30 - История от слушателя - начинающего пилота 21:10 - История от Александра про ведущую „Орел и Решка“ 22:20 - Про рискованные полеты студентов и нарушения правил 24:10 - Про недопонимания пилотов и стюардесс 24:55 - Секрет, который делает авиацию безопасной 27:40 - История от слушателя, как самолет внезапно улетел без него 29:05 - Аэропорт маленький, а людей много, мы долго ждем пассажиров 30:20 - Уход на второй круг - это всегда хорошо. Почему? 31:40 - Вредный совет 33:17 - Почему в некоторых авиакомпаниях билеты стоят дороже? За что мы платим? 34:30 - Как не бояться летать на самолетах? Про аэрофобию.

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