ПОДКАСТ | Пилот AirBaltic Александр Небылица рассказал, зачем платить за билет на самолет дороже и бывает ли секс на борту(2)
Полёт на самолёте - жуткий стресс или крутое приключение? В эфире „Вредного подкаста“ пилот гражданской авиации Александр Небылица вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили аэрофобию, цены на билеты, внутреннюю кухню пилотов, секс на борту и кто из звезд мировой величины были пассажирами Александра.
Зачем платить за билет на самолёт дороже?
По мнению Александра лучше пользоваться услугами хороших авиакомпаний, которые заботятся о своих клиентах. Это цена вашего комфорта. „У многих часто возникает вопрос, а почему мы платим дороже в некоторых авиакомпаниях, чем в лоукостерах? Потому что если в лоукостере у вас отменили рейс и сказали, что следующий будет только через шесть дней, то делайте с этим что хотите. Поэтому за все удобства: за трансфер в аэропорту, за багаж, за быструю регистрацию, за убранный самолёт, за удобный трап, авиакомпания платит за очень много вещей, и каждый бонус влияет на цену за ваш билет“, - говорит Небылица.
Как пилоты относятся к сексу на борту?
Положительно, говорит Небылица. По его словам, есть даже такой клуб „Mile high club“ (рус. „Клуб высотой в милю“), для людей вступивших в половую связь на борту самолета во время полета. „Если уже не терпится, то зачем людей мучить, хотя у моих коллег-бортпроводников тут может быть другое мнение“.
Что делает авиацию такой безопасной?
„Регламент и коммуникация. Каждое действие, каждое слово что-то означает, это всё продумано до мелочей. Есть такое понятие Crew resource management (рус. управление ресурсами экипажа), это помогает авиации избегать авиакатастроф. Авиакатастрофы случаются чаще всего не из-за незнания или неопытности капитана, бывает, что очень опытные капитаны, к сожалению, разбиваются. Дело в грамотной коммуникации между членами экипажа, поэтому каждое действие всегда обсуждается, согласуется с командой. Сейчас благодаря этому безопасность на очень высоком уровне“.
Что посоветуешь слушателям?
Если у вас задерживается или отменяется рейс, то не бойтесь отстаивать свои права! Вам могут выплатить компенсацию или предложить новый рейс. Проверено, это работает.
О подкасте
Это „Вредный подкаст“, где ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник не осуждают, а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей. В этом подкасте нет стыда или смущения, только откровенные разговоры. Все истории и случаи из жизни реальные.