ВИДЕО | 45-минутная консультация за 1350 евро: Михаил Лабковский приехал в Таллинн(17)
3 февраля в Таллинне Михаил Лабковский проведет публичную консультацию на тему „Неоправданные ожидания. Как избавиться от страхов, тревожности и чувства вины?“. Репортер Bublik встретилась с Михаилом в отеле, где будет проходить его лекция, чтобы узнать подробности предстоящей встречи, а также поговорить о статусе инста-психолога и о нелюбви профессионального сообщетсва к его персоне.
Михаил Лабковский прилетел в Таллинн из Риги, где у него также прошла публичная консультация, до этого лекцию читал в Даугавпилсе. Психолог говорит, что заявленная в лекции-консультации тема не самая легкая, и помимо всего прочего, он намеренно расширил границы встречи, чтобы охватить максимальное количество проблем и вопросов пришедших гостей. „Как подготовиться к встрече: взять бумажку с ручкой и написать пять, семь предложений, а в конце – вопрос. Не все готовы выйти к микрофону, многие стесняются, у кого-то интимный вопрос, тогда пишите на бумаге. Все записки стараюсь рассмотреть“, - рассказывает Михаил.
В профессиональном сообществе Михаил Лабковский периодически сталкивается с критикой – другие психологи обвиняют его в непрофессионализме, в „попсовости“.
Михаил, как вы относитесь к таким претензиям, и за что вас недолюбливают коллеги?
– Тут несколько причин, самая простая – это успешность. В общем-то, мягко говоря, у меня немного другой заработок. Ну, чтобы людям было ещё понятнее, то контракт за книгу, тиражом 3 миллиона экземпляров, принес мне 1 000 000 евро. Я что-то не встречал психологов, которые так зарабатывают, и я могу их понять, могу посочувствовать.
Кстати, это неправда, что именно сообщество меня недолюбливает, это скорее отдельные люди с низкой самооценкой. Многие психологи меня любят. Есть огромное количество людей – психологов, психоневрологов, психотерапевтов, которые очень лояльны ко мне. Вчера у меня была лекция в Риге. Я говорю, поднимите руки психологии. Ну, там человек 10 взяли, подняли руки. Мы пообщались, обнялись, они меня поблагодарили, признались в любви. В общем, первая причина – это успешноть, а вторая причина - я работаю по своей авторской методике шести правил. Она не придумана из потолка, она является частью КПТ. КПТ – это когнитивно-поведенческая терапия, межд прочим, единственная научно доказанная сфера психологии. Людей это тоже раздражает.
Есть ли у вас у самого психолог, так называемый супервизор?
– У меня есть, да. Вообще существует такая мировая практика, что любой психолог, чтобы иметь лицензию на работу, не то что просто должен ходить к другому психологу, а обязан это делать. Если ты не отходил определенное количество часов, то тебе не дадут вести практику, но такие требования к психологам не во всех странах. У меня израильское подтверждение диплома, там, по-моему, этого не просят. Я хожу добровольно, не часто, конечно, но хожу.
Моего супервизора зовут Ирина, она клинический психолог. У нее квалификация не то что выше или ниже моей, она просто другая. Она 11 лет отработала в кризисном отделении психиатрической больницы с психиатрами. Это такой уровень квалификации, который мне не снился. Я её люблю, у меня и ребёнок к ней обращается.
Стоимость консультации вашего супервизора сравнима со стоимостью вашей консультации?
– Нет. Мои консультации сильно-сильно дороже. В чем разница между мной и Ириной – Ирина работает каждый день. Я, конечно, не спрашивал, но, думаю, что часов по восемь. Я же работаю, дай Бог, пять раз в месяц.
Сколько стоит ваша консультация?
– 1350 евро. Почему я сделал такую цену? За 40 лет я устал работать. Я занимаюсь частной консультацией, и не только частной. Я и в школах работал, и в госорганах. Например, в Израиле я работал в мэрии Иерусалима. Тяжело, я устал, и для того, чтобы работать меньше, я поднял цену, ведь совсем не работать я не могу – квалификацию надо поддерживать, хотя моё любимое занятие не консультирование, а вот то, что будет завтра, когда выходишь на сцену, а зрители аплодируют, аплодируют. Вот. Ну, и такая стоимость отсекает большой поток людей. Приходят осознанно.
И, кстати, я понимаю, что это дикая цифра, и многие сейчас просто поперхнутся, но кто придет на лекцию, тот сам все увидит и поймет.
Три совета от Михаила Лабковского, как быть счастливым
Для того, чтобы быть счастливым, надо:
иметь лёгкий характер. Если вы чувствуете, что он не лёгкий, то надо решить эту проблему
разобраться с обидами, потому что людям, которые находятся в обиде, счастье не светит
поднять свою самооценку