ВИДЕО | 45-минутная консультация за 1350 евро: Михаил Лабковский приехал в Таллинн

Михаил Лабковский прилетел в Таллинн из Риги, где у него также прошла публичная консультация, до этого лекцию читал в Даугавпилсе. Психолог говорит, что заявленная в лекции-консультации тема не самая легкая, и помимо всего прочего, он намеренно расширил границы встречи, чтобы охватить максимальное количество проблем и вопросов пришедших гостей. „Как подготовиться к встрече: взять бумажку с ручкой и написать пять, семь предложений, а в конце – вопрос. Не все готовы выйти к микрофону, многие стесняются, у кого-то интимный вопрос, тогда пишите на бумаге. Все записки стараюсь рассмотреть“, - рассказывает Михаил.

В профессиональном сообществе Михаил Лабковский периодически сталкивается с критикой – другие психологи обвиняют его в непрофессионализме, в „попсовости“.

Михаил, как вы относитесь к таким претензиям, и за что вас недолюбливают коллеги?

– Тут несколько причин, самая простая – это успешность. В общем-то, мягко говоря, у меня немного другой заработок. Ну, чтобы людям было ещё понятнее, то контракт за книгу, тиражом 3 миллиона экземпляров, принес мне 1 000 000 евро. Я что-то не встречал психологов, которые так зарабатывают, и я могу их понять, могу посочувствовать.

Кстати, это неправда, что именно сообщество меня недолюбливает, это скорее отдельные люди с низкой самооценкой. Многие психологи меня любят. Есть огромное количество людей – психологов, психоневрологов, психотерапевтов, которые очень лояльны ко мне. Вчера у меня была лекция в Риге. Я говорю, поднимите руки психологии. Ну, там человек 10 взяли, подняли руки. Мы пообщались, обнялись, они меня поблагодарили, признались в любви. В общем, первая причина – это успешноть, а вторая причина - я работаю по своей авторской методике шести правил. Она не придумана из потолка, она является частью КПТ. КПТ – это когнитивно-поведенческая терапия, межд прочим, единственная научно доказанная сфера психологии. Людей это тоже раздражает.

Есть ли у вас у самого психолог, так называемый супервизор?