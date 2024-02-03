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03.02.2024, 19:01

Так рано! Скончался известный эстонский скульптор Райт Пярг. Его работы вы все видели в Пярну

 
Eesti Päevaleht
Rait Pärg aastaid tagasi tööhoos
Rait Pärg aastaid tagasi tööhoos
ФОТО: Väino Silm | Delfi Meedia

Произведения Райта Пярга лучше всего известны жителям и гостям Пярну.

Объединение скульпторов Эстонии сообщило в социальных сетях, что в возрасте 57 лет скончался скульптор Райт Пярг. "Ушел дорогой коллега, друг, учитель, каменотес Райт Пярг. Мы будем помнить его как доброжелательного человека и деятельного творца“, написано в сообщении.

Пярг родился в 1966 году в Пярну. В 1981–1985 годах учился в Тартуском художественном училище по специальности „художественная обработка камня“, а в 1981–1987 годах – в ERKI по специальности „скульптура“.

Пярг жил и работал в Пярну. Городское пространство Пярну украшают несколько созданных им произведений, самая известная из которых – статуя Раймонда Валгре около Курзала. Пярг принимал участие в различных эстонских мероприятиях, посвященных скульптурам из дерева, снега, льда и песка, а также выставлялся во многих других странах, использовав в своих произведениях в качестве материалов, помимо песка, снега, льда и дерева, бронзу, алюминий, доломит, гранит и бетон.

Rait Pärgi loodud Raimond Valgre Pärnus

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