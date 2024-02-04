Сербский актер Бикович лишился роли в „Белом лотосе“. Он получал награду от Путина и ездил в Крым

В 2021 году Бикович получил российское гражданство, а в 2018-м президент России Владимир Путин вручил ему медаль Пушкина, которую российские власти присуждают иностранцам за достижения в области культуры и искусства.

Бикович широко известен в России и снимался в нескольких популярных российских фильмах и сериалах, в том числе у известного сторонника Путина, режиссера Никиты Михалкова. Бикович также сыграл Муслима Магомаева в сериале о жизни певца, вышедшем в 2020 году.

12 января стало известно, что Бикович должен сниматься в третьем сезоне сериала „Белый лотос“ (White Lotus) о постояльцах дорогого отеля на Гавайских островах.

О том, какую именно роль получил Бикович, официально не сообщалось. Однако издание Deadline Hollywood (оно первым опубликовало информацию о расторжении контракта) пишет, что актер должен был сыграть „небольшую регулярную роль россиянина по имени Валентин, любителя флирта и инструктора йоги“.

24 января Министерство иностранных дел Украины опубликовало в социальной сети Х (бывший твиттер) видеоролик, в котором резко раскритиковало появление Биковича в телесериале американского производства.

В ролике показано, как Бикович получает награду от Путина; там также цитируются слова Биковича в интервью Ирине Шихман в апреле 2022 года о том, что жители Крыма приняли решение о присоединении к России на референдуме.

„Нормально ли вам работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?“ — сказано в сообщении МИД Украины.