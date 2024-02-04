В Индии голубь провел восемь месяцев в заключении в ветеринарной клинике. Его подозревали в шпионаже в пользу Китая

Голубя поймали в мае 2023 года в порту Чембура (пригород Мумбаи), пишет индийская газета The Hindu. К лапам птицы были привязаны два кольца — одно из меди, другое из алюминия. На кольцах были надписи — как предполагалось, на китайском языке. Местная полиция заподозрила, что голубя могли использовать для шпионажа в пользу Китая. Птицу отправили в ветеринарную клинику в Мумбаи.

Позже полиция выяснила, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. На одном из таких соревнований он вылетел за пределы страны и приземлился в Индии.

Sky News напоминает, что на протяжении многих лет голуби использовались во время боевых действий, в том числе британскими войсками во время Первой и Второй мировых войн для доставки сообщений.

Как отмечает The Guardian, в Индии не в первый раз задерживают голубей. Например, в 2020 году в Кашмире местные жители поймали голубя, принадлежащего пакистанскому рыбаку, и передали его полиции. По их словам, птица несла „зашифрованные сообщения“, так как к одной из ее лапок было прикреплено кольцо с надписью. Расследование показало, что птица не была шпионом, а просто перелетела границу между странами. В итоге ее выпустили на свободу.

Кроме того, в октябре 2016 года индийские пограничники в штате Пенджаб поймали голубя, летевшего из Пакистана. Сообщалось, что он нес записку с угрозами премьер-министру Нарендре Моди. В полиции утверждали, что в послании был следующий текст: „Дорогой Моди, не думай, что мы те же люди, что во время [индийско-пакистанской войны] 1971 года. Теперь каждый ребенок готов воевать против Индии“.